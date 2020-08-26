39頁控告書曝光！TikTok列華府7罪：違憲越權
北京字節跳動旗下子公司TikTok 24日控告美國川普政府封禁該應用程序在美國運營的行政命令違法。TikTok在長達39頁的控告書中列舉七大理由指華府違憲越權，並首度披露TikTok在美國擁有一億用戶。
新浪財經報導，TikTok在控告書中稱，提告的目的是避免美國政府直接封禁TikTok。
TikTok在控告文件中列舉七大理由，除稱沒有證據證實TikTok構成國家安全威脅，還指禁止TikTok在美國運營，違反憲法，不符合正當法律程序等。
此次控告針對的是川普於8月6日簽署的行政命令，以國家安全為由，聲稱45天後（即9月20日起）將禁止美國公司與TikTok及其母公司字節跳動進行任何商業往來，違者將受制裁。
TikTok 在訴訟中還首次披露詳細用戶數據。環球時報報導，TikTok在控告書中稱，2018年1月，TikTok在美國的月活躍用戶量為1100多萬人，但到2019年2月時達到2600多萬，並在同年10月又暴增到近4000萬。
而在今年6月，TikTok在美國總月活躍用戶量更激增到9100萬，如今更突破1億大關。
TikTok在全球用戶量也同樣增長迅猛。該公司在控告書中稱，截至今年7月，TikTok在全球月活躍用戶已有6.89億人，並且截至今年8月，TikTok在全球的總下載量也已突破20億次。
據報導，如此驚人的成績，或許也從一個側面解釋了為何TikTok也成為美國政府乃至一些美國競爭對手的「眼中釘」了。
目前，美媒多半認為TikTok勝訴可能性不大，復旦大學網路空間國際治理研究基地主任沈逸說，TikTok控告美國政府的行為等於向世界宣告：「中國的企業不是阿貓阿狗不付任何代價就能搶走的，這是最關鍵的地方。」
不過新華社的分析指出，法律專家普遍認為，TikTok要在美國打贏這場官司的成功機率不容樂觀，字節跳動最終能夠保住TikTok美國業務的可能性也不大。企業就「國際緊急經濟權力法」控告美國政府的案例罕見，預料勝算不高，這次入稟最大意義相信是為公司爭取更多時間及談判籌碼，以免賤賣TikTok美國業務。
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