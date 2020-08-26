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台積電ADR勁揚逾1%　日月光收漲、聯電轉跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（25日）互有漲跌，台積電勁揚超過1%，較台北交易股價溢價8.35%。

道瓊指數25日收盤下跌60.02點，跌幅0.21%，至28,248.44點；標普500指數上漲12.34點，漲幅0.36%，至3,443.62點；那斯達克指數上漲86.75點，漲幅0.76%，至11,466.47點。

費半指數收盤上漲1.07%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.18 +0.97%

中華電 CHT 37.14 +0.30%

台積電 TSM 80.04 +1.44%

聯電 UMC 3.73 -1.58%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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