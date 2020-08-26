台積電ADR勁揚逾1% 日月光收漲、聯電轉跌
台股ADR周二（25日）互有漲跌，台積電勁揚超過1%，較台北交易股價溢價8.35%。
道瓊指數25日收盤下跌60.02點，跌幅0.21%，至28,248.44點；標普500指數上漲12.34點，漲幅0.36%，至3,443.62點；那斯達克指數上漲86.75點，漲幅0.76%，至11,466.47點。
費半指數收盤上漲1.07%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.18 +0.97%
中華電 CHT 37.14 +0.30%
台積電 TSM 80.04 +1.44%
聯電 UMC 3.73 -1.58%
資料來源：彭博資訊
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