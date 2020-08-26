會「浮動」的蘋果直營店？ 這個國家將開一家

財經網站CNBC報導，隨著新冠病毒迫使其他零售商停業，蘋果公司（Apple）宣布將在新加坡開設一家顯然是會浮在水面上的蘋果商店。

這家新蘋果商店位於一個充滿未來感的巨大球體中，這個座落在海濱灣的球體夜晚會亮起燈光，並將命名為蘋果濱海灣金沙（Apple Marina Bay Sands）。

蘋果在網站上說：「我們在濱海灣的新商店很快就會開張。蘋果濱海灣金沙將成為創意的核心，一個我們為你打造、捕捉你的想法和熱情的地方。 這將是一個讓你探索，連結和創造新事物的空間。我們迫不及待想看到你的想像力將你帶到何方。」

蘋果未提供任何其他官方信息，例如這棟建築物面積有多大、或是切確開張的時間。