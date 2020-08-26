新冠疫情使肯德基停用這個廣告標語

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
肯德基已決定暫停使用其「吮指美味」(finger lickin' good)的廣告標語，原因是這個口號在疫情期間不太合適。（網路照）
肯德基已決定暫停使用其「吮指美味」(finger lickin' good)的廣告標語，原因是這個口號在疫情期間不太合適。（網路照）

肯德基（KFC）已決定暫停使用其「吮指美味」(finger lickin' good)的廣告標語，原因是在疫情期間這個口號可能不太合適。

在衛生官員建議所有人停止觸摸臉部以阻止疫情擴散的幾個月後，肯德基24日表示，這句有64年歷史的口號「感覺上不太適當」。

肯德基全球行銷長Catherine Tan-Gillespie在聲明中說：「我們發現自己處於一種特殊情況─一個具代表性的口號，不太適合當前環境。」肯德基的菜單沒有改變，該公司並表示，「時機適當時」就會恢復這個標語。

為了防疫，肯德基與其他速食餐廳一樣，在3月暫時關閉用餐區，並鼓勵顧客透過得來速或外送取餐。該公司還在員工和客戶之間安裝了透明壓克力板防護罩、要求員工戴口罩，並且在其換班前進行衛生檢查。

肯德基 疫情

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