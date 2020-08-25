美中緊張降溫激勵 美股標普500指數續創新高

由於美中緊張情勢降溫、藥廠陸續測試新冠疫苗等消息，提振市場信心，美股25日早盤小漲，道瓊工業指數上漲80點，標普500指數繼前市首度站上3400點大關後，25日早盤續創新高。

道瓊工業指數25日早盤漲80點或0.3%，標普500指數漲0.2%、那斯達克指數漲0.2%、費城半導體指數漲0.6%、台積電ADR漲1%。

標普道瓊指數公司24日表示，31日起，雲端軟體業者Salesforce.com、生技大廠安進（Amgen）以及工業大廠霍尼韋爾（Honeywell）將進入道瓊指數，石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）、製藥業者輝瑞（Pfizer）與大型國防合約商雷神（Raytheon）則遭剔除。投資人也正在評估道瓊成分股改朝換代的影響。

Nationwide投資研究部門主管Mark Hackett說，股票投資人持續謹慎樂觀看待經濟前景和疫情的發展，「市場情緒已轉變，如今對股市的看法趨於樂觀，推升（科技類股）估值至網路泡沬以來最高的水準」。

此外，美國新增確診病例已下滑。約翰霍普金斯大學數據顯示，自8月中旬以來，美國每日新增確診病例已低於5萬人。

美國聯準會（Fed）本周稍晚將舉行傑克森洞全球央行年會。投資人將尋覓當局進一步推出刺激措施的線索，以及Fed官員對美國經濟展望的看法。