戴口罩減少確診 免疫情擴散救經濟

戴口罩不只能防疫，還可以省錢。歷經約6個月的居家禁足令，全球經濟損失慘重，對已開發國家傷害尤其大，GDP總計下降了10%。而高盛銀行分析，若民眾能更有意識的戴口罩，將可減少確診病例發生，減緩疫情擴散，需要封城的地區及隔離的人口減少，經濟活動才能夠正常運轉，避免經濟損失。

人們近期戴口罩的自覺和意識，因此傳染速度可以減緩，若大部分人都乖乖戴口罩，或許可以「省錢」，避免因為封城帶來的經濟損失。

《經濟學人》分析，2020上半年各國為了防疫，祭出封城、居家隔離令，導致商家無法營業，經濟大受創，尤其是富裕的已開發國家更是損失慘重。然而，民眾陸續開始戴口罩，知道如何防疫，或許可以減緩病毒傳播，同時讓經濟活動能夠正常運轉。

高盛銀行統計，只要15%的人戴口罩，就可以使每天的確診病例少1%，當然需要封城或居家令等激烈措施的機會，也會少5%。再進一步分析，以美國為例，一個人戴口罩，將可以幫美國「省下」56.14美金的GDP損失，因此越多人戴口罩，累積起來可以避免龐大的經濟損失。

Power Technology分析，越多人戴口罩，雖然不會奇蹟似地讓病毒消失，卻是與病毒生存同時讓經濟活動能正常運轉的最好辦法，因此也呼籲各國政府和公衛單位，應該要加強宣導戴口罩以及勤洗手、勤消毒等措施。

《經濟學人》也建議，除了柔性勸導，應該要將戴口罩與否嚴肅看待，甚至使用罰則，就像對待超速駕駛一樣，例如在英國，若顧客進入超市消費不戴口罩，最多可以罰到3200英鎊（約4200美金）。另外，政府也可以善加管理口罩庫存，讓民眾有足夠的量可以使用，不必搶破頭或大排長龍，如台灣和土耳其，都有針對口罩的分配管理制度。

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