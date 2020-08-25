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安倍經濟學失效 專家籲結構改革

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
日本首相安倍晉三身體狀況不佳，其經濟政策也露出失效的跡象。（photo by Twitter）
日本首相安倍晉三身體狀況不佳，其經濟政策也露出失效的跡象。（photo by Twitter）

「安倍經濟學」無法解決通貨緊縮將失效，專家籲結構改革！日本受疫情影響，日本今年4到6月的實際年度國內生產總值比上一季短少了41兆日圓，4到6月的GDP為506兆日圓，與政府設定的600兆日圓的目標相去甚遠。經濟學家木內登英表示，這是安倍政策失效的跡象，必須要進行結構改革。

通貨緊縮難解決

根據《日本時報》報導，日本首相安倍晉三近期頻頻進出醫院，日前他才剛打破日本史上任期最久的內閣總理紀錄，共計在位2799天，且還在持續中，但他的身體狀況也讓大家擔心，「他推動的安倍經濟學恐將失效。」

2012年12月下旬安倍晉三擔任首相後，便啟動通貨膨脹的政策組合，其中包括貨幣寬鬆政策、增加財政支出和增長戰略的。安倍經濟學使日圓貶值，助企業提高收益，更使股價大幅增加，日經指數重回2萬點。但即便如此，安倍政府仍未克服該國長期通貨緊縮的窘境，民眾消費力及信心依然低迷。

貨幣寬鬆遇阻力

據《紐約時報》報導，由於美中貿易戰重創出口，企業和消費者的信心又大降，安倍的貨幣寬鬆政策和財政支出政策也再次遇到阻力。

預計2021年3月時，日本政府的債券將達到964兆日圓，幾乎是日本年度實際GDP的兩倍。分析師們也說，安倍太過依賴貨幣政策和財政政策，並沒有思考結構性的改革，加上人口結構快速老化及萎縮使他無法實現長期目標。

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日圓 安倍晉三

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