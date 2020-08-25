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美國南卡州驚見外來種「黑白泰加蜥」 疑遭野放或脫逃
美國南卡羅來納州官員首次證實發現一隻原生於南美洲的阿根廷黑白泰加蜥蜴（Argentine black and white tegus lizard），該物種入侵將造成生態浩劫。
CNN報導，南卡羅來納州自然資源部（SCDNR）21日發布新聞稿說，在萊辛頓郡發現並遭移除的成年母蜥蜴長約75公分。黑白泰加蜥蜴可以長到1.2公尺、重10磅以上。
SCDNR爬蟲學家格羅斯（Andrew Grosse）發聲明說，引入任何非本地物種都可能對本地野生動植物造成嚴重的負面影響，黑白泰加蜥蜴也不例外。
黑白泰加蜥成熟後會迅速繁殖，更令人擔憂的是牠們喜歡吃蛋，會對本地鳥類像是火雞、鵪鶉、以及其他物種如哥法地鼠龜（Gopher tortoise）等構成潛在威脅。
根據新聞稿，黑白泰加蜥在喬治亞州和佛羅里達州定居，很可能是被（主人）野放或是脫逃後才跑來南卡羅來納州。黑白泰加蜥屬於外來種，因此不受州立野生動植物法保護。
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