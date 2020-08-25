谷歌投資1億美元 遠端醫療業者Amwell用谷歌雲端平台
谷歌雲端部門將投資遠端醫療業者Amwell（先前名為Americal Well）1億美元。為遠距求診建立技術的Amwell已經申請首次公開發行（IPO），谷歌的投資是以IPO價格同時進行私募。
因為合資，Amwell會把部分業務從亞馬遜Web服務（Amazon Web Services）轉到谷歌雲端平台（Google Cloud）。根據兩家公司的新聞稿，具體而言，Amwell選擇谷歌雲端平台做為「全球雲端優先夥伴」，將部分視訊業務功能轉移到該平台。這兩家公司也將進行技術合作，致力銷售推廣以擴大Amwell影響力。
Amwell公司5月曾表示，由於疫情的關係，病患求診次數增加1000%，部分地區甚至接近3000%到4000%。在IPO申請文件上，該公司說，2020年上半年營收較去年同期增加77%，由6,900萬美元增至1.22億美元。然而，該公司同期間淨損增加近兩倍，自2019年上半年的4,100萬美元膨脹長今年上半年的1.11億美元。
在此同時，Amwell面臨來自Livongo和Teladoc的強勁挑戰，這兩家公司最近在一筆185億美元的交易中進行合併。有了Livongo，Teladoc如今銷售更多服務，包括可監測糖尿病和高血壓等慢性病的工具。
Amwell目前與大約2000家醫院合作，有55項健康計畫和36,000萬名員工。
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