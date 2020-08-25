油價漲 墨西哥灣因颶風逼近停產 黃金上攻乏力 鎳大漲

國際石油價格周一上漲，汽油價格飆升至5個月高點，熱帶風暴勞拉預計將加強為颶風，然後在本周登陸墨西哥灣岸，石油業者已暫停海上作業，煉油廠關閉了墨西哥灣沿岸的工廠。鎳價漲至去年11月以來最高水平，因市場擔心中國大陸不鏽鋼業需求增加，將使供應趨緊。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價上漲

截至周一中午左右，墨西哥灣約82％的石油停產，而Motiva Enterprises LLC和Valero Energy Corp.等公司關閉煉油廠可能每天損失超過100萬桶的產能。

由於擔心燃料短缺，汽油期貨升至自大流行爆發之前以來的最高價位。紐約石油期貨上漲0.7%，倫敦石油期貨上漲1.8％。

Bart Melek等道明證券的大宗商品策略師寫道：「歐洲和亞洲病毒感染病例增加的跡象仍在對全球需求預期構成壓力。煉廠開工率、出口和餾分油需求疲弱繼續阻礙復甦」。

10月交割的西德州中級原油（WTI）上漲28美分，收於每桶42.62美元。 10月布蘭特原油漲78美分，收於每桶45.13美元。汽油價格大漲6.5％，結算價創出3月6日以來最高。

●黃金上漲乏力

冠狀病毒治療出現希望，經濟狀況改善，削弱黃金做為避風港的吸引力。

黃金價格已從8月7日的紀錄高位下跌了7%左右，部分原因是美國和中國經濟指標有所好轉，且市場猜測病毒治療的研究努力可能很快會產生結果。投資人也觀望聯準會（Fed）主席鮑爾周四在傑克遜洞經濟政策研討會上的演講。

紐約時間下午1:51，現貨金價下跌0.6%至每英兩1,929.06美元。12月黃金期貨下跌0.4%，結算價每盎司1,939.20美元。

●鎳價觸及九個月最高

鎳價漲至去年11月來最高價位，因市場擔心中國不鏽鋼業需求的增加將使供應趨緊。

大陸港口的鎳礦石庫存上周降至兩年低點，原因是中國不鏽鋼廠增產，消耗了這種原物料。與此同時，向中國運輸礦石的成本已經攀升。

LME 3個月鎳期貨一度上漲1.7%至每噸14,945美元，為11月以來最高。