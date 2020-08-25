台積電ADR周一漲0.7% 較台股溢價8.5%
台積電ADR（TSM）周一漲0.7%，收78.91美元，較台北交易股票溢價8.5%。
台灣加權股價指數周一漲39.29點收12,647.13點。台積電漲0.8%，收428.00元。費城半導體指數漲近1%。
美股周一再創新高，標普500指數首度突破3,400點關卡，和那斯達克指數雙雙刷新收盤高點，蘋果股價首度漲破500美元，帶動科技股上漲，且航空類股大漲。
道瓊指數收盤上漲378.13點，漲幅1.35%，至28,308.46點；標普500指數上漲34.12點，漲幅1%，至3,431.28點；那斯達克指數上漲67.92點，漲幅0.6%，至11,379.72點。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 60.91 +0.00 61.30 -0.64
中華電 CHT 108.95 +0.16 109.00 -0.04
台積電 TSM 464.29 +0.71 428.00 8.48
聯電 UMC 22.30 +3.27 22.60 -1.32
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言