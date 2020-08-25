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台積電ADR周一漲0.7% 較台股溢價8.5%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR（TSM）周一漲0.7%，收78.91美元，較台北交易股票溢價8.5%。

台灣加權股價指數周一漲39.29點收12,647.13點。台積電漲0.8%，收428.00元。費城半導體指數漲近1%。

美股周一再創新高，標普500指數首度突破3,400點關卡，和那斯達克指數雙雙刷新收盤高點，蘋果股價首度漲破500美元，帶動科技股上漲，且航空類股大漲。

道瓊指數收盤上漲378.13點，漲幅1.35%，至28,308.46點；標普500指數上漲34.12點，漲幅1%，至3,431.28點；那斯達克指數上漲67.92點，漲幅0.6%，至11,379.72點。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 60.91 +0.00 61.30 -0.64

中華電 CHT 108.95 +0.16 109.00 -0.04

台積電 TSM 464.29 +0.71 428.00 8.48

聯電 UMC 22.30 +3.27 22.60 -1.32

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 標普 台股

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