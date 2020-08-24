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蘋果App抽成過高 新聞界齊聲抨擊

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

紐約時報、華郵等知名媒體，齊聲抗議蘋果App抽成過高。知名新聞媒體集團紐時、華郵等致信蘋果CEO庫克，抗議蘋果App高達30%的抽成，且有差別待遇，給予亞馬遜僅15%的抽成比例。在此之前，就已經有遊戲產業龍頭Epic Game抗議「蘋果稅」過高的問題，後續也有知名免費部落格平台Wordpress對此抨擊。

《The Verge》報導，包含紐約時報、華盛頓郵報等美國知名新聞媒體的組織Digital Content Next，近日致信給蘋果CEO庫克，要求要談判修改App高達30%的抽成比例。

此外，信中還再一次揭露早前蘋果在國會聽證會時，被指控的差別待遇案例：蘋果早在2016年就給亞馬遜特殊待遇，讓亞馬遜只須上繳15%的「蘋果稅」。「我們想知道，我們組織成員裡這麼多優質數位內容的供應商，還需要滿足什麼條件，才能得到蘋果的『優待』。」信中寫道。

在此之前，已經有遊戲龍頭Epic Game率先提出蘋果App抽成高達30%十分不公，接著是知名免費部落格平台Wordpress也跳出來控訴蘋果抽成不公。CNN報導，創辦人Matt Mullenweg大力抨擊蘋果「勒索」無理的抽成，甚至停止Wordpress的App可以更新的權利。

Wordpress本來是免費的部落格寫作工具，用戶不須付費就可擁有網址跟3GB的儲存空間，但蘋果起初強迫Wordpress必須設置App內購功能，以便蘋果可以分一杯羹。受到嚴正抗議後，Apple也趕緊出面道歉，讓Wordpress不必設置內購功能，也能讓用戶更新。

【更多精采內容，詳見

紐約時報 華盛頓郵報

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