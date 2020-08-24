日振興旅遊不敵疫情 1.35兆打水漂

日本斥資1.35兆日幣打造的旅遊振興計畫「Go To」，卻不敵第二波疫情，執行效率低落。日本於4月推出「Go To Campaign」，旨在振興國內旅遊，甚至在日外籍人士也可以申請補助，然而卻碰上第二波疫情升溫，加上計畫施時過於倉促、漏洞百出，總體執行成效不佳。

《Japan Time》報導，日本在4月時通過「Go To」旅遊振興計畫，除了有旅宿補助，也鼓勵電子支付，甚至連在日的外籍人士都可以享用優惠。然而計畫執行至今，屢遭批評，其中之一便是在計畫執行最後一刻將東京地區排除，因為東京的疫情又升溫。

據統計，今年因為疫情打擊，除了損失外國旅客，國內旅遊景氣也不佳，從6月到9月之間的旅遊旺季，訂房率只有以往的20%到30%，在新瀉縣的月岡溫泉表示，今年的來客只有往年的60%，「雖然政府有努力在振興旅遊，但疫情沒好轉，旅客也不敢來。」

申請複雜、害怕疫情以外，振興計畫在最後一刻將東京排除也造成極大風波。《Yahoo》報導，由於7月開始東京確診人數又上升，東京知事小池百合子請求民眾避免外出，因此旅遊振興計畫於7月17日，正式排除東京相關的旅遊，亦即前往東京旅遊不會獲得任何補助。

此外，由於此補助計畫在4月就開始公佈，也被質疑是否維持過早，認為政府砸重金倉促準備，沒有想好第二波疫情的可能性，最後淪為勞民傷財。

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