雙颶風夾擊 美國墨西哥灣嚴陣以待
熱帶風暴「馬可（Marco）」跟「勞拉（Laura）」將於周一靠近美國墨西哥灣區，馬可目前已轉變為颶風並即將登陸美國墨西哥灣，將成為60年以來首次有雙颶風襲擊美國，預測可能造成數十億美元計損失。
據報導，美國國家颶風中心（NHC）表示，熱帶風暴「馬可」已經增強至颶風的強度，目前處於墨西哥灣海域，預計將給沿岸部分地區帶來強烈風雨，目前挪威國家石油公司（Equinor）已經撤出在墨西哥灣的原油生產平台工人。
來向南方的「馬可」最高持續風速為每小時75英里（約120公里），至於「勞拉」位於海地太子港西北70英里處，最高持續風速每小時50英里，並有潛力加強。雙颶風被預測即將襲擊15年前遭「卡崔娜」颶風摧毁的紐奧良區。
據美國內政部說法，雙颶風已導致海上能源平台撤離，約13%的石油和4%天然氣生產已關閉。環境人員預計「勞拉」也將至少增強成為一級颶風。氣象專家更警告表示：勞拉進入海灣後，有可能成為三級或更強風暴。
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