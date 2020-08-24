川普重提美中經濟脫鉤 專家：共同成長20多年不容易

川普總統重提美中經濟脫鉤，但實際情況是中國正持續增加對美採購，美國企業也持續投資中國，市場則不希望全球兩大經濟體分隔。路透指出，美中脫鉤面臨現實層面挑戰，想在經貿上切割並不容易。

路透報導，美中1月簽署貿易協議後，雙方貿易量一度因新冠病毒疫情影響大減，但隨即開始增加。美國4月對中國出口額從2月的十年低點68億美元，增加至86億美元，從中國進口額也從3月的11年低點198億美元，激增至311億美元。

美國農業部數據也顯示，美國4月出口24萬3891噸大豆到中國，較3月增逾一倍。該部日前也指出，中方已達成購買19萬5000噸美國玉米的協議。

另據研究機構榮鼎集團統計，今年首季儘管疫情已開始造成影響，美國企業宣布對中國直接投資金額仍達23億美元，僅比去年季度平均水準小幅減少，顯示美國企業降低涉足中國的狀況仍很少。

中國商務部上月數據也顯示，今年上半年美國對中國實際投資金額年增率達6%。

美國戰略與國際研究中心資深顧問暨貿易專家賴因施表示，美中兩國經濟共同成長20多年，想要脫鉤並不容易。他說，的確有些美國企業離開中國，但並非因為川普，而是因為中國薪資水平上漲，以及中國的政策讓外資企業居於劣勢。

他表示：「你來到中國若是為了中國市場，你就會留下來，因為你無法從外部為中國市場提供更好的服務。川普總統不能命令所有人回家。企業自己會做出理性的經濟決策。」