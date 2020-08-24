選前再撂狠話…川普：中國若不正確對美 雙方就經濟脫鉤

川普總統在23日播出的福斯新聞訪談中說，美國經濟可能與中國經濟脫鉤。路透報導，川普在一段錄影談話中起先告訴採訪者希爾頓「我們不必」與中國做生意，然後談到脫鉤時說：「好吧，如果他們不正確對待我們，我肯定會、我肯定會這樣做。」

川普與中國展開一場高風險貿易戰，今年1月才達成第一階段貿易協議，此後他關閉了第二階段談判大門，並表示他不滿意北京對新冠肺炎疫情的處理。

「南華早報」指出，川普在這段訪談中說，美國沒有義務與中國做生意。

川普還說，他親自取消了原本計畫上周舉行的美中貿易會談，這項會談目的是檢討第一階段貿易協議執行進度。根據這項由川普和中國副總理劉鶴簽署的貿易協議，兩國高級官員將在協議實施六個月後檢討。

南華早報指出，中國商務部上周表示，將在未來幾天舉行貿易會談，但北京或華府都未證實。劉鶴曾在簽署這項協議後的記者會上說，中國與美國脫鉤是「不切實際」。

這並非川普第一次提到與中國經濟脫鉤。今年6月，美國貿易代表賴海哲在國會作證時，曾表示和中國經濟脫鉤的想法不切實際。不過，川普隨即表示，「和中國完全脫鉤」是美國的選項之一。美國財政部長米努勤也說，若美國企業無法在中國獲得公平對待與平等競爭，美中經濟將會脫鉤。

川普選戰策略主軸之一是「對中國強硬」，近來華府和北京在貿易、科技、香港、南海等問題衝突逐漸升高。

共和黨將從24日起舉行為期四天的全國代表大會，正式提名川普競選連任，川普27日將在白宮發表接受提名演說。他此刻重提不排除和中國脫鉤，顯然和選戰有關。

根據美中第一階段貿易協議，中國同意在2020及2021年間購買至少價值2000億美元的美國商品與服務。美中2019年雙邊貿易額接近5590億美元。