台積電ADR上周五漲近2% 較台股溢價多達8.6%
台積電ADR（TSM）上周五漲近2%，收78.34美元，較台北交易股票溢價8%。費城半導體指數漲0.8%。
在蘋果（Apple）大漲助攻下， 美股三大指數上周五齊揚，標普500指數和那斯達克綜合指數再創歷史新高，標普周線連四紅，締造今年最久周線漲勢。
標普500指數周五漲0.3%收3,397點，那斯達克綜合指數漲0.4%，收11,311點，雙雙再創歷史新高。道瓊漲0.7%，收在27,930點。
台灣加權股價指數上周五大漲245.20點收12,607.84點。台積電漲2.3%，收424.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 60.91 +0.98 61.90 -1.59
中華電 CHT 108.79 +0.54 109.50 -0.65
台積電 TSM 461.06 +1.99 424.50 8.61
聯電 UMC 21.60 +0.27 21.80 -0.92
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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