台積電ADR上周五漲近2% 較台股溢價多達8.6%

蘋果(Apple)股價21日再次狂飆，單日再漲5.15%，至每股498元，公司市值增至2.12兆元；蘋果市值剛於19日突破2兆元，成為全美也是全球唯一破2兆的公司。矽谷另一科技公司特斯拉(Tesla)股價連日也大漲，21日逼近2050元，市值增至3820億，超過美國三大汽車公司(通用、福特和克萊斯勒)市值總和4.8倍，成為全球市值最高汽車公司。科技股帶動美股，標普500和納斯達克兩大指數也創新高，股市在疫情失控和經濟衰退下反而逆流而上，氣勢如虹，情況詭異，下任美國總統從中應可得到什麼啟示？

2020-08-23 13:00