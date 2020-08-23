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美國人的消費力道之強 連華爾街都始料危及

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
美國主要零售業者上季淨收入全部優於預期（橘色為一年前的銷售；灰色為預期銷售；藍色則是實際銷售額）。來源為企業財報
美國主要零售業者上季淨收入全部優於預期（橘色為一年前的銷售；灰色為預期銷售；藍色則是實際銷售額）。來源為企業財報

彭博資訊報導，美國消費者在疫情期間的消費力道絲毫未減弱，帶動零售巨擘上季財報意外優於預期。

●跌破專家眼鏡 消費強勁帶動零售巨擘業績成長

經濟學家向來假定美國消費者將在疫情結束前收緊荷包，但卻遭到零售巨擘接連出爐的財報打臉，美國主要零售業者的上季銷售全數優於預期。Retail Prophet創辦人Doug Stephens表示，經濟學家「致命的錯誤（假設）」，使得市場錯估消費者的需求。

家得寶（Home Depot）、Lowe's、目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）上季銷售均比分析師預期的高出數十億美元；其中，能夠快速轉戰線上銷售、已架設應用程式（App），以及能夠迎合全美消費者購物動向的業者，表現格外亮眼。

●美消費者花錢習慣改變 居家支出成長

零售研究業者Customer Growth Partner創辦人強森表示，沃爾瑪、亞馬遜、家得寶、目標百貨、Lowe's、好市多等成長創高的「六大零售巨頭」擁有部分共同點，例如客流量穩定成長、門市生產力提高、線上平台改善、必要與非必要性商品系列組合，以及清楚掌握顧客需求和喜好。

強森說：「美國家庭坐擁3.4兆美元的存款，高於去年6月的2.2兆美元，意味消費者仍握有許多銀彈並等著消費；旅遊、娛樂及餐廳開支陡降也提振零售銷售。」

隨著Lowe’s在全美的同店銷售勁揚35.1%，執行長艾里森正目睹消費者一連串行為轉變，他們正減少度假、到餐館用膳及採購衣服，「原本在這些地方的開銷正轉向居家或部份時候出於必要性，像是打造一個功能性更高的環境。」

官方的零售數據也凸顯這股轉變。無店鋪經營業者、建材創貨中心、汽車經銷商占整體零售採購的比例高於疫情爆發前的2月，餐廳和服飾花費則相對減少。

表現較差強人意的零售業者通常與美國購物中心有密切關聯，特別是百貨公司或專賣服飾的零售商。折扣零售業者TJX股價在19日出現逾四個月來最大跌幅，原因是預測本季實體門市的銷售最多將減少20%；柯爾百貨（Kohl's）的財報顯示，難以在消費者居家避疫期間挽回銷售，導致股價在18日挫跌。

●若紓困金斷炊 零售業還能蒸蒸日上嗎？

現在問題是，一旦聯邦疫情紓困補貼結束後，這些亮眼的銷售數據能持續多久？根據Stifel調查消費者的結果，四分之三的美國人早已用掉一大部分的紓困金支票。目標百貨執行長Brian Cornell表示，希望國會的第二輪紓困案能將更多現金放入民眾口袋。

GlobalData Retail總經理桑德斯（Neil Saunders）說：「結束紓困無疑是項負面消息，且會剝奪許多家庭在居家上的額外支出。不過我們的數據顯示，居家花費顯然還是大部分消費者的首選，削減支出的類別則是購衣、旅遊、加油及外出用餐。」

美國消費者在疫情期間的消費力道絲毫未減弱，帶動零售巨擘上季財報優於預期。路透
美國消費者在疫情期間的消費力道絲毫未減弱，帶動零售巨擘上季財報優於預期。路透
疫情與封鎖措施促使美國消費者改變支出習慣（橘色：月／灰色：月），由左至右依序為無店鋪經營業者、建材創貨中心、汽車經銷商、服飾、餐廳。</p><!--11--><p> 來源：美國人口普查局與彭博資訊
疫情與封鎖措施促使美國消費者改變支出習慣（橘色：月／灰色：月），由左至右依序為無店鋪經營業者、建材創貨中心、汽車經銷商、服飾、餐廳。

來源：美國人口普查局與彭博資訊

疫情 沃爾瑪 購物

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