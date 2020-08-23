破冰！美歐協議減免關稅近2億 美國龍蝦輸歐免稅

美歐之間的貿易僵局打開破冰第一步，美國和歐盟宣布敲定規模近2億美元減免關稅協議。美國總統川普2017年依其保護主義議程，對歐洲和其他夥伴進口鋼鐵和鋁品課徵關稅，結果引發跨大西洋貿易緊張關係。一名歐盟消息人士表示：「我們將此視為歐盟與美國降低彼此爭議的第一步。」

在美國和歐盟間仍存在若干貿易爭端之際，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）和歐盟貿易執委霍根發布這項聯合聲明，頗令外界感到意外。聯合新聞稿說：「我們希望這次降低關稅措施象徵一個起點，引領更多後續協議，營造更自由、公平、互惠的跨大西洋貿易。」新聞稿強調，這是雙方20年來達成的頭一項關稅調降協議。

歐盟21日承諾，本月起將對美國龍蝦免徵8%到12%的關稅，美國則同意把對水晶玻璃器皿、打火機、預製食品、火箭火藥等少數歐洲商品的關稅減半。雙方強調，這項協議有可能成為進一步改善大西洋兩岸經貿關係的跳板。儘管如此，兩大經濟體去年展開磋商、範圍更廣的貿易協議離達成尚遠。

以去年貿易額來看，整個協議價值1.68億歐元（1.98億美元），歐盟自美進口約4200萬歐元的龍蝦，而向美國爭取到關稅減半的產品規模為1.26億歐元。這明顯的落差是因為美國只願減半、而非全面免除關稅。

龍蝦是川普總統的關注焦點，川普今年6月造訪緬因州，到邦戈市(Bangor)與當地商業漁民見面，並簽署命令重啟於2016年關閉的漁業水域。川普還對歐盟發出警告，說他們若不降低自緬因州進口龍蝦的關稅，將面臨報復性關稅。歐盟自2017年歐加貿易協議生效以來，對加拿大龍蝦免稅，但對美國龍蝦課徵8％關稅，讓美國龍蝦業者失去競爭力。