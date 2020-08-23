科技順「疫」而上 給下任美國總統的啟示

蘋果(Apple)股價21日再次狂飆，單日再漲5.15%，至每股498元，公司市值增至2.12兆元；蘋果市值剛於19日突破2兆元，成為全美也是全球唯一破2兆的公司。矽谷另一科技公司特斯拉(Tesla)股價連日也大漲，21日逼近2050元，市值增至3820億，超過美國三大汽車公司(通用、福特和克萊斯勒)市值總和4.8倍，成為全球市值最高汽車公司。科技股帶動美股，標普500和納斯達克兩大指數也創新高，股市在疫情失控和經濟衰退下反而逆流而上，氣勢如虹，情況詭異，下任美國總統從中應可得到什麼啟示？

美國經濟活動受疫情衝擊，科技公司反而脫穎而出。從3月中爆發疫情，加州3月19日率先「居家避疫」，美股3月23日跌至谷底，科技股隨後從谷底反彈，成為帶動美股回升的主要動力。

蘋果3月23日跌至247元，8月21日升至497.48元，漲幅達101%。特斯拉當天跌至514元，上周五升至2049元，漲幅398%。亞馬遜當天跌至1900元，上周五升至3284元，漲幅72%。微軟當天跌至149元，上周五升至213元，漲幅30%。谷歌當天跌至1219元，上周五升至1580元，漲幅29%。臉書當天跌至156元，上周五升至267元，漲幅71%。單是蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌和臉書五大科技股，21日收市時的市值總和已超過7兆；由於市值龐大，「五大」在三大指數中所占比重愈來愈大。

為什麼科技公司能「疫」流而上，股價直直升？因為疫情而減少正常經濟活動，使人們對科技產品有更深依賴。例如，去年4月上市、華裔袁征創辦的矽谷視訊會議公司Zoom，今年2月疫情爆發前用戶只有1000萬，但3、4月全美居家避疫，用戶暴增至3億，21日股價升至289元，今年初以來漲了330%。

其他如蘋果的APPs和服務，亞馬遜、微軟和谷歌的雲端服務，網飛的影片串流，全是人們居家避疫的必需品。投資者看出科技公司緊貼民眾生活所需，也是未來生活不可或缺，爭先恐後投資這些企業。

科技股逆流而上，還有一個更重要訊息：美國陷入經濟和疫情困境時，只有科技能克服困難，遠距創造新可能，包括視訊、網購、物流、影音串流等，不但解決民眾生活所需，還有助化解經濟危機。

人類生活從來離不開科技。英國1760年代發明蒸氣機、紡織業，創造第一次工業革命，崛起成世界大國。第二次工業革命出現於19世紀末和20世紀初，美國和德國因電力和鐵路而崛起。第三次工業革命(也是資訊革命)出現於1960和1970年代，個人電腦和互聯網鞏固了美國二戰後的霸權地位。

最近數年，人們開始討論第四次工業革命，眼前出現新一波產業革命，包括人工智能、大數據運用、雲端、5G以及物聯網等，都是第三波革命電腦、互聯網等的進一步發展。

美國下任總統可從科技逆流而上得到什麼啟示？無論川普或白登當選，首要工作必須面對經濟衰退，全力為美國人創造就業機會。截至8月下旬，美國仍有2800萬人失業，聯準會估計，到今年底，失業率仍會高達9.3%。

新政府如何創造新工作？科技股能逆流而上，給我們的啟示或許是：政府必須創造有實際需要和可持續存在的工作，而不是在疫情中無法應付或存續的產業。下一位總統如將培訓職業技能作為首要工作，重點應不脫電腦編程、人工智能、再生能源和基建等人才培訓，增加新科技就業，因為這些工作才是未來所需。

2008年和2009年經濟大衰退時，歐巴馬政府投入巨額紓困款項，聯準會也支持紓困計畫，其後九年推行貨幣量化寬鬆政策；但經濟學家指出，投入巨款雖能避免經濟崩潰，卻無助提高美國經濟增長，因為從2008到2017年美國每年GDP增長都不超過2%。現在政府為了疫情衝擊而紓困，已投入3兆元(新一波紓困計畫正在討論)，紓困款如何花？投資科技應是重點，特別是有助GDP增長的工業。白登一周前提出2兆元的基建計畫，投資重點應放在科技基建上，例如美國落後的5G通訊基建。

21世紀進入第三個十年，美國不再像過去數十年一強獨大，必須與中國和其他崛起國家瓜分國際影響力，提高國家競爭力，特別是維持科技領先優勢，才能確保美國經濟霸權於不墜。美國有必要趁科技在疫情中展現的氣勢，謀求推動新科技業發展，創造和鞏固另一個100年的領先。