NASA：美大選前一天 直徑2公尺小行星朝地球來

歐美國家沒有所謂的鬼月禁忌，但無論哪一國人對於未知的、科學無法解釋的現象都會心生畏懼。英國一位保全老闆凌晨看見工地監視器畫面出現身穿白裙的女子，他立刻呼叫保全去現場搜索，但卻沒有發現任何入侵者的跡象。對此，保全老闆相當震驚，整晚失眠，他稱女子看上去就像鬼新娘一樣。

2020-08-22 09:52