NASA：美大選前一天 直徑2公尺小行星朝地球來
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國今年面臨嚴重的新冠肺炎疫情、種族抗爭和分裂的選舉季節，現在又有一顆小行星朝著地球而來，將在11月3日美國總統大選投票日的前一天接近地球。
根據美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室的近地天體研究中心，這顆命名為2018VP1的小行星將在11月2日，也就是美國投票日的前一天接近地球。
美國加州的帕洛馬山天文台（Palomar Observatory）2018年首度觀測到這顆小行星，直徑2公尺。
NASA表示，這顆小行星可能對地球造成三種影響，但根據12.968天的21次觀察，對地球的影響不大，更別提會帶來世界末日。
根據資料，這顆小行星撞上地球的機率為0.41%。
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