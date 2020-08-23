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一度瀕臨破產！此交易平台的創辦人靠投資小白們致富

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
羅賓漢交易平台共同創辦人特內夫（左）和巴特。 美聯社
羅賓漢交易平台共同創辦人特內夫（左）和巴特。 美聯社

隨著美國散戶炒股熱潮崛起的羅賓漢（Robinhood）交易平台，在上周完成新一輪募資後，估值已飆至112億美元，難以想見七年前羅賓漢差點破產，與現在的風光形成鮮明對比。

金融時報（FT）報導，當巴特（Baiju Bhatt）2013年體認到自己的新創公司羅賓漢瀕臨破產時，他正光腳走在帕羅奧圖的街上。

與創投家德拉普（Tim Draper）開完會後，巴特與共同創辦人特內夫（Vlad Tenev）終於保住公司，前提是他們放棄領薪。

巴特2018年曾說過：「當時我開始騎腳踏車上班，去全食超市囤積一堆米與豆子，並進入沉潛狀態，那是我人生最具創造力的時光之一。我不再在乎我是否會失敗。」

時至今日，巴特與特內夫已不必再煩惱錢不夠用，因為這兩位史丹福大學室友聯手創立的羅賓漢交易平台，在上周完成新一輪募資後，估值達112億美元。

新冠肺炎疫情爆發前迄今，羅賓漢平台估值已飆升近五成，原因是今年散戶激增，帶動公司業務發展，也讓公司與兩位創辦人成為鎂光燈焦點。

但羅賓漢一路走來絕非一帆風順，例如今年2、3月時服務曾數度中斷，當時市場正好面臨金融海嘯以來震盪最劇烈的一段時期，憤怒的客戶湧上網路狂轟羅賓漢，並癱瘓其客服，為了追回損失也提起訴訟，也給了E-Trade和嘉信等老牌交易平台見縫插針的大好機會。

不過這些都已成過眼雲煙，客戶依然蜂擁而至，羅賓漢平台第1季新增300萬名用戶，帶動整體用戶數攀抵1,300萬人。羅賓漢並已和散戶激增劃上等號，包括許多投資新手在內的數百萬名散戶，爭先恐後搶搭3月以來美股大漲的列車。

曾在史丹福大學教過特內夫、現為麻省理工學院數學系教授的葛斯說，特內夫「聰明且非常風趣」，但有點雜亂無章，有時突飛猛進，有時會分心。創投業者SignalFire投資人康斯汀是兩位創辦人的好友，他說巴特除了是數學鬼才，也很會玩音樂。

羅賓漢估值大漲，也使巴特與特內夫兩人躋身超級富豪之列，據傳兩人各自持有的股權價值超過10億美元。

巴特與特內夫說，創立羅賓漢的靈感，來自於2012年在紐約工作時參與的抗議活動「占領華爾街」。該公司常說，他們的目標是藉由降低投資成本，以便「讓金融業界民主化」。巴特2016年向金融時報表示：「我們創立羅賓漢，不是為了讓富者愈富，而是要幫助每個人，也就是（富人以外）的其他人」。

特內夫則告訴金融時報：「我和巴特在創立羅賓漢的初期，常聽到我們是在嘗試達成不可能的任務。」但特內夫說，之前業界仍以收取交易佣金為主流，直到去年才改弦易轍，這部分與羅賓漢的崛起有關，「我們的營運模式已成催化劑。」

破產 金融海嘯 新冠肺炎

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