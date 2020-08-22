科技企業被「按在地上打」英媒：中報復美的能力有限

美國打擊字節跳動和騰訊、切斷華為供應鏈一連串舉動，將中國科技企業「按在地上打」，雖然外界猜測中國可能因此報復或反制，但分析人士認為，北京不報復的原因是迴旋餘地有限。人民大學學者時殷弘表示，「中國在高科技領域進行報復的能力非常有限」，且在許多行業，中國仍熱切希望吸引外國投資。

中央社引述金融時報報導，中國是許多美國企業巨大的市場。高通約2/3的收入來自中國，其他如耐吉到星巴克都有超過1/10的銷售依賴中國消費者。對於美國對中企的封殺，中國卻相對克制，沒有提出激烈的報復措施，2019年3月的「不可靠實體名單」，列入損害中國利益的企業。至今也沒有落實，也沒有其他任何懲罰措施。

中國商務部研究員梅新育表示，「考慮到美國目前的做法，對中國最有利的做法不是簡單地報復，而是樹立中國是最可靠供應商和客戶的形象，不會隨意中斷供應或中止合同。」

Plenum分析師SeanDing表示，中國目前仍不想破壞美企帶來的經濟利益和創新，「中國政府對抗美國措施的關鍵方式之一，就是把外國公司和投資者留在中國」。

中國歐盟商會主席伍德克表示，「只要你幫助中國發展，中國政府就不在乎你來自哪裡」。在供應鏈的某些環節，中國仍面臨巨大缺口，中國看重的是美國的高科技投資，能夠幫助在中國建立供應鏈。

除此之外，還有許多在中國的美企與當地企業透過合資等方式緊密結合，如果中國把矛頭對準美國企業，就有可能造成附帶損害。

央視報導，美國前駐華大使鮑卡斯（Max s.Baucus）日前表示，儘管當前美中關係面臨困難，但雙方仍應維持對話溝通渠道。美國除了與中國合作，沒有其他選項。

鮑卡斯表示，國務卿龐培歐提出美國應「停止與中國的合作」，這是一種錯誤的思路，只會帶來更多對立。鮑卡斯說，「作為世界上最大的兩個經濟體，雙方應將更多時間花在尋找能達成共識的地方，」比如氣候變化、新冠肺炎疫情及伊朗核等問題。