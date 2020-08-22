經濟數據亮眼 道瓊上漲190點 標普、那斯達克續創新高

受強勁經濟數據提振，美股收漲，本周以創歷史新高作收。

道瓊工業平均指數上揚190.6點或0.69%收2萬7930.33點。標普500指數上漲11.65點或0.34%收3397.16點，創下新的收盤高點。那斯達克綜合指數上漲46.85點或0.42%收1萬1311.8點，也是歷史新高。

在本周強勁上漲後，蘋果上漲5.15%至歷史新高。Deere和Foot Locker的財報業績優於預期，分別上漲了4.34%和1.4%。

IHS Markit數據顯示，8月美國製造業活動達到19個月來的最高水平，而服務業則達到17個月來最高水平。IHS Markit經濟學者瓊斯(Sian Jones)在聲明中說：「製造業和服務提供業間的客戶需求都增加了。」

Bleakley Advisory Group投資長博克瓦(Peter Boockvar)說：「在日本、澳洲和歐元區出現令人失望的採購經理人指數(PMI)後，美國的數據令人驚喜，但再次反映出更多的重新開放以及由此帶來的副作用是經濟復甦。」但是，「擴張是否能超出2月GDP水平還有待觀察。」

同時，7月成屋銷售環比成長創紀錄，達24.7%。房屋的平均售價也創下歷史新高，躍升至30萬4100元。

人們對新的新冠病毒紓困法案的擔憂抑制了股指漲勢。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)告訴《PBS》，由於新冠病毒大流行中造成成千上萬的人被迫休假和失業，兩黨都需要就更全面的紓困方案達成協議。民主黨人和共和黨人對上月到期的加發失業救濟金方案陷入僵局。民主黨人希望恢復原有每周600元的額外援助；共和黨人提出以較低的利率擴大福利。

本周初標普500指數突破2月底的高點，創下歷史新高。那指也在20日創下紀錄。標普500指數本周累計上漲0.7%，那指同期上漲2.5%。

這些漲幅主要是由大型科技股推動。蘋果本周上漲8.2%，成為美國第一家市值達到2兆元的上市公司。亞馬遜和Alphabet本周上漲超過4%，而微軟同期上漲1.97%。

Commonwealth Financial Network投資管理主管普賴斯(Brian Price)表示：「這些都是超大型企業，它們很可能會繼續實現穩健的獲利成長，但是人們會開始懷疑，目前的股價是否激發太多熱情。」「如果有更廣泛的市場廣度和其他類股也顯示出相對強勢，這對股市的整體健康將更具建設性。從3月低點開始，我們在周期型和價值型分別帶動下出現一些小反彈，但沒有一個能持續太久。」