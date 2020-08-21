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臉書實踐承諾 捐4,000萬美元助非裔企業
科技巨頭臉書20日推出一項捐款計畫，要拿出4,000萬美元資助非裔美國人企業家，以支援他們度過新冠肺炎疫情的衝擊，這是臉書6月時承諾將更廣泛幫助黑人社區的舉措之一。
根據臉書的計畫，這筆資金將分為1萬筆，發放給擁有逾50名員工的美國公司，到本月31日為止，符合資格的非裔雇主都可以在線上申請金援。
在5月「佛洛伊德壓頸致死案」掀起全美示威浪潮後，美國企業大咖紛紛響應種族平權運動，承諾將幫助非裔企業或組織，為美國種族平等做出貢獻。這家社群媒體巨擘6月表示，將動用1億美元投入全美非裔社區。
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