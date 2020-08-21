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經濟不振疑慮再起 黃金止跌回升油價下跌

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
因投資人樂觀情緒降溫，避險需求增加，國際黃金價格20日反彈上升。 路透
因投資人樂觀情緒降溫，避險需求增加，國際黃金價格20日反彈上升。 路透

國際黃金價格周四（20日）反彈，主要因為美國公布的上周初次申請失業補助金的人數出人意料地再次突破100萬人，加上美國聯準會（Fed）會議記錄重申對經濟復甦的擔憂，投資人樂觀情緒降溫，避險需求提振金價，石油價格則是下跌1%。

金價在周三大跌超過3%，周四止跌回升。黃金現貨20日收盤上漲0.95%，報每英兩1,947.26美元。今天亞洲早盤繼續上揚。

U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek說：「聯準會的會議記錄強化了投資人持有黃金的必要性。聯準會決策官員仍然擔心疫情及其對經濟的影響，他們希望保持寬鬆政策，幫助消費者渡過困境。」

請領失業救濟人數意外再攀高，令西德州原油20日創下一周來最大跌幅，市場憂心美國就業市場復甦遇阻，將使原油需求繼續疲軟。

西德州原油期貨9月合約下跌0.8%，結算價報每桶42.58美元；10月合約下跌0.7%，結算價報每桶42.82美元。布蘭特原油期貨下跌0.47美元或1%，報每桶44.90美元。

路透報導，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周三表示，石油市場復甦的步伐似乎比預期的要慢，第二波疫情長時間持續的風險越來越大。部分OPEC+成員國將需要額外每日減產231萬桶，來彌補近期的供應過剩。這些因素讓油價再度承受壓力。

國際油價自6月中旬以來，基本上處於區間波動，布蘭特原油價格在每桶40到46美元區間，美國原油價格則在每桶37到43美元之間。

Marex Spectron全球基礎研究主管Georgi Slavov表示：「全球經濟活動反彈在某種程度上解釋了5、6月間的油價上漲，但現在反彈已經停滯。原油市場的大環境繼續弱。」

不過20日公布的官方數據顯示，全球最大石油輸出國沙烏地阿拉伯，6月原油出口延續下降趨勢，觸及歷史新低。

油價 金價 聯準會

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