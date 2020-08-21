周四台積電ADR下跌2.2% 台微體ADR溢價率16.44%

周四（20日）台股在海外發行存託憑證溢價最高的是生物製藥公司台微體（4152）的ADR，溢價率16.44%。台積電ADR則是隨費城半導體指數下跌，跌幅2.20%，較台北交易股價溢價8.97%。

台微體ADR在上周五公告已向台灣食藥署申請新冠肺炎用藥一期臨床試驗，當天曾經單日大漲39.33%；但本周一直下跌，20日跌幅9.49%，收在5.34美元。

美股道瓊斯工業指數20日上漲46.85點，或0.17%，報27,739.73點；標普500指數上漲10.66點，或0.32%，報3,385.51點；那斯達克指數上漲118.49點，或1.06%，報11,264.95點。

費城半導體指數收盤跌0.90%。

以下是主要台股ADR周四收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.10 -5.09

中華電 CHT 36.77 +0.25

台積電 TSM 76.81 -2.20

聯電 UMC 3.66 -5.18

資料來源：彭博資訊