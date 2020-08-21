投資人偏好風險資產 美元繼前一日上漲後小跌

美元周四下午小幅下跌，因美股科技股上漲提振風險資產，但仍大致守住周三的漲幅，當日美國聯邦準備理事會（FED）發布的上月政策會議記錄沒有人們預期的那麼鴿派，提振美元脫離兩年低點。

蘋果、亞馬遜和微軟等科技股的股價上漲，推高美國三大股指。投資人偏好風險資產降低對美元的需求，美元指數下挫0.1%至92.793。

但美元指數仍較周二觸及的兩年低點92.124高出約0.7%，因周三公布的美聯準會議記錄和周四出爐的疲弱就業數據持續發酵。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周三公布的會議記錄促使空頭買入被嚴重做空的美元，推動美元錄得逾兩個月來最大單日漲幅。近幾周空頭從做空美元中獲得豐厚回報，因美國難以遏制冠狀病毒大流行，且美聯儲史無前例的政策刺激令避險美元前景黯淡。

但隨著空頭頭寸接近歷史最高水平，加上歐洲新冠病例再次激增，投資人對美元的看跌程度下降。

Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo表示：「將美元推至27個月低點的嚴重拋售有所緩和，之前市場將美聯準會上次會議記錄解讀為不那麼鴿派。聯準會7月底會議的細節並未暗示即將轉向為公債收益率設限或允許通膨升至超越目標水平。」

Manimbo說，會議記錄的基調「激發了一些美元空頭的獲利了結，做空美元是今夏一種最受親睞且獲利豐厚的交易。」

美國勞工部周四公布，截至8月15日當周，初請失業金人數意外增至116萬人，這個消息也提振美元。相較下，前一周為97.1萬人，3月以來首次低於100萬。

歐元兌美元匯價本周貶至1.19美元以下，不過周四稍微走高，報1.186美元。歐元是美元走疲的最大受益貨幣。