聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技股勁揚 道瓊收漲46點、那斯達克再創新高

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
主要科技股上揚帶動，那斯達克綜合指數上漲118.49點收1萬1264.95點，再創新高。 道瓊工業平均指數收漲46.85點，中止連續3天的跌勢。（路透）
主要科技股上揚帶動，那斯達克綜合指數上漲118.49點收1萬1264.95點，再創新高。 道瓊工業平均指數收漲46.85點，中止連續3天的跌勢。（路透）

由於主要科技股全面上漲抵銷了令人失望的失業數據，美股各指數小幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲46.85點或0.17%收2萬7739.73點，中止連續3天的跌勢。史坦普500指數上漲10.66點或0.32%收3385.51點。那斯達克綜合指數跑贏大盤，上漲118.49點或1.06%收1萬1264.95點，再創新高。

蘋果、臉書、Netflix、Alphabet和微軟都上漲至少2%。亞馬遜上漲1.13%，英特爾在宣布因股價便宜而加速回購後上漲1.74%。特斯拉股價上漲6.56%，首度登上2000元。

科技股一直是今年表現最好的類股，帶領史指從3月底的低點回升。今年以來臉書的漲幅已超過30%，而蘋果同期漲幅超過60%。與此同時，亞馬遜飆升超過78%，而Netflix上漲超過50%。

嘉信理財(Charles Schwab)首席全球投資策略師克萊因托普(Jeff Kleintop)表示：「鑑於大環境的這種獨特性，科技股的出色表現是可以預期的，但是這種獨特性正在逐漸消失。」「看來經濟衰退的問題已經拋在腦後，希望我們現在已經越過包括美國在內大多數開發國家新增新冠病毒病例的高峰。」

他補充說：「這可能意味著在復甦的道路上將重回周期性類股帶頭的走勢。」他還指出，本月小型股羅素2000指數的表現優於史指。

勞工部報告，上周美國申請失業救濟金人數總計110.6萬，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預計的92.3萬人。前一周這個數字自3月中旬以來首次跌至100萬以下。

除失業人數激增外，國會議員們也正努力推動全新的新冠病毒紓困法案，因為為受大流行影響的人提供的額外失業救濟金已到期。

MUFG首席財務經濟學者魯普基(Chris Rupkey)表示：「我們甚至無法確定這種復甦是否可以持續，因為消費者靠政府的5000億元紓困方案獲得1200元和600元支票，從而大大推動了經濟成長。」「而現在這筆錢沒有了，隨著經濟的持續復甦，每個人都可望從中受益。但目前聯準會(Fed)的印鈔對華爾街的助益要比對一般經濟來得大，因此只有股市投資人真正賺到錢。」

失業 科技股 聯準會 華爾街

相關新聞

科技股勁揚 道瓊收漲46點、那斯達克再創新高

由於主要科技股全面上漲抵銷了令人失望的失業數據，股指小幅上漲。

陸：美中貿易會談 近日通話

美中貿易談判現新曙光，大陸商務部發言人高峰昨（20）日在例行記者會上表示，美中雙方已商定將於近日舉行通話。

美股早盤跌逾100點 初領失業救濟人數重回百萬

美股20日早盤走跌，原因是美國上周初次申領失業救濟金人數比預期多，且出人意外回升到100萬人以上，使就業市場復甦摔了一跤...

亞馬遜攻印度...無孔不入

世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）經營的美國電商巨擘亞馬遜（Amazon），在印度的業務已開始踏入各種領域，包括生鮮...

Fed看壞經濟 恐下修展望

美國聯準會（Fed）7月會議紀錄顯示，美國新冠肺炎疫情於夏季再度升溫，拖緩經濟復甦步調，暗示可能會在9月公布最新經濟預測...

美國初領失業救濟人數 意外回升

美國上周初次申領失業救濟金人數比預期多，且出人意外回升到100萬人以上，使就業市場復甦摔了一跤，這將升高各界對美國經濟展...

路透：亞幣展望看多

路透的調查顯示，多數亞洲貨幣的多頭部位穩定增加，因為隨著投資人對美元的信心逐漸減弱，以及相信中國大陸經濟正在復甦，投資人...

美企買庫藏 Q2金額腰斬

今年第2季美國企業買回股票的金額幾乎腰斬，降到八年來最低水準，顯示企業保有現金，以因應新冠肺炎疫情所導致的獲利驟降和不確...

美元大貶…重塑投資格局

由於美元近月來大幅貶值，已使匯率因素已成為投資人聚焦的要素之一，且正在重新塑造全球投資格局。投資專家普遍看好新興市場及美...

WTO：全球貿易「L型復甦」可能性大

世界貿易組織（WTＯ）表示，全球貿易雖開始從低迷態勢中回升，但展望依然晦暗不明，要預測明年全球貿易就會「V型復甦」可能太...

副國務卿預警 美國中概股恐全面退市

在封殺TikTok等中國應用後，在美上市的中資企業又成另一個眼中釘，彭博社報導，美國副國務卿基斯發信警告美國各大學，要從...

這支績優避險基金！押注全球股市漲多拉回 做空歐股

避險基金Element Capital創辦人塔爾賓斯（Jeffrey Talpins）認為，今年全球股市已漲過頭，因而在...

熱門新聞

他「大學畢謊稱高中畢」當上公務員 24年後被揭發開除

剛批完川普！柯林頓與淫魔出遊照曝光 被害女子幫他揉肩

祖國求情無用！英男在新加坡犯毒品罪 慘遭鞭刑24下

俄反對派領袖納瓦尼失去意識 疑似被下毒

川普帶頭杯葛固特異 揚言總統座車要換別家輪胎

疫情衝擊又一樁！雅詩蘭黛計劃裁員2000人 關15%門市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。