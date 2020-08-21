科技股勁揚 道瓊收漲46點、那斯達克再創新高

由於主要科技股全面上漲抵銷了令人失望的失業數據，美股各指數小幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲46.85點或0.17%收2萬7739.73點，中止連續3天的跌勢。史坦普500指數上漲10.66點或0.32%收3385.51點。那斯達克綜合指數跑贏大盤，上漲118.49點或1.06%收1萬1264.95點，再創新高。

蘋果、臉書、Netflix、Alphabet和微軟都上漲至少2%。亞馬遜上漲1.13%，英特爾在宣布因股價便宜而加速回購後上漲1.74%。特斯拉股價上漲6.56%，首度登上2000元。

科技股一直是今年表現最好的類股，帶領史指從3月底的低點回升。今年以來臉書的漲幅已超過30%，而蘋果同期漲幅超過60%。與此同時，亞馬遜飆升超過78%，而Netflix上漲超過50%。

嘉信理財(Charles Schwab)首席全球投資策略師克萊因托普(Jeff Kleintop)表示：「鑑於大環境的這種獨特性，科技股的出色表現是可以預期的，但是這種獨特性正在逐漸消失。」「看來經濟衰退的問題已經拋在腦後，希望我們現在已經越過包括美國在內大多數開發國家新增新冠病毒病例的高峰。」

他補充說：「這可能意味著在復甦的道路上將重回周期性類股帶頭的走勢。」他還指出，本月小型股羅素2000指數的表現優於史指。

勞工部報告，上周美國申請失業救濟金人數總計110.6萬，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預計的92.3萬人。前一周這個數字自3月中旬以來首次跌至100萬以下。

除失業人數激增外，國會議員們也正努力推動全新的新冠病毒紓困法案，因為為受大流行影響的人提供的額外失業救濟金已到期。

MUFG首席財務經濟學者魯普基(Chris Rupkey)表示：「我們甚至無法確定這種復甦是否可以持續，因為消費者靠政府的5000億元紓困方案獲得1200元和600元支票，從而大大推動了經濟成長。」「而現在這筆錢沒有了，隨著經濟的持續復甦，每個人都可望從中受益。但目前聯準會(Fed)的印鈔對華爾街的助益要比對一般經濟來得大，因此只有股市投資人真正賺到錢。」