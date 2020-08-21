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亞馬遜攻印度...無孔不入

經濟日報 / 實習編譯林家美／綜合外電

世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）經營的美國電商巨擘亞馬遜（Amazon），在印度的業務已開始踏入各種領域，包括生鮮雜貨外送、保險甚至藥品，來勢洶洶，在印度市場挑戰「地頭蛇」亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）的數位服務平台Jio。

亞馬遜正以前所未有的速度跨足多元市場，不但在推出處方、非處方及草藥配送服務，今年7月也首度開始銷售汽、機車保險，號稱能在兩分鐘內完成投保，還推出了餐廳外送及財富管理服務。

亞馬遜跨足的投資領域，與安巴尼旗下的信實工業（Reliance Industries）很類似。信實在幾個月內籌得逾200億美元，也已收購線上藥局Netmeds逾半股權，將推出一系列保險、經紀仲介及共同基金的財務產品和服務。

Forrester研究公司高級分析師米娜表示，這是一場爭取家庭支出的戰爭，亞馬遜和信實都希望能滿足消費者的各種需求，範圍涵蓋網路零售、金融服務、甚至娛樂。

根據Forrester，最激烈的戰場會在占據印度零售銷售55%的生鮮雜貨市場。亞馬遜雖已透過Amazon Pantry與Amazon Fresh等業務，穩定推動生鮮雜貨配送服務，但信實近幾周在印度200多座城市推出JioMart，拿下每日平均25萬張的訂單。雙方也正在爭奪印度Future零售公司。

安巴尼曾透露，JioMart平台上五分之四的生鮮產品是來自於當地農民，而亞馬遜正在印度測試「產地直送」服務，是對Jio平台的正面挑戰。

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