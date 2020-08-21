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陸：美中貿易會談 近日通話

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
大陸商務部發言人高峰20日表示，美中貿易談判雙方已商定將於近日舉行通話。 美聯社
大陸商務部發言人高峰20日表示，美中貿易談判雙方已商定將於近日舉行通話。 美聯社

美中貿易談判現新曙光，大陸商務部發言人高峰昨（20）日在例行記者會上表示，美中雙方已商定將於近日舉行通話。

華爾街日報引述兩國官員話指出，會談會在未來數日舉行，大陸國務院副總理劉鶴將會向美方表達，關注加強打壓中國的科技公司的問題。

美中原先排定上周六舉行視訊會談，檢視首階段經貿協議的落實情況。

不過，美國總統川普放話「現在不想和中國談」，一度無限期延後舉行視訊貿易會議。

不過，在商務部20日舉行的網上例行記者會上，對於遭推遲的美中貿易會談何時舉行的問題，高峰說，雙方已商定將於近日舉行通話。證實美中貿易協議下一階段洽談出現新發展。

針對美中貿易，高峰引述美中貿易委員會8月14日發布的報告指出，91%的受訪美國企業表示其在大陸業務保持盈利，83%表示將大陸視為全球最重要或前五大市場之一，近70%的受訪企業表示對大陸市場未來五年的商業前景表示樂觀，75%表示未來一年將保持或擴大在大陸投資規模。

高峰表示，今年以來，星巴克、好市多、特斯拉等一批美資大項目紛紛落地到資，顯示美國投資人和美資企業對大陸市場的信心。

事實證明，大陸仍然是包括美國在內的各國投資人投資興業的熱土，且相信大陸在全球製造業中的地位不會動搖。

對於美國封殺Tik Tok一事，他表示，美方動輒以所謂國家安全、國家緊急狀態為由，限制甚至禁止大陸企業在美國開展正常的投資經營活動，以莫須有的罪名對大陸企業施加交易禁令，毫無事實和法律依據，嚴重損害企業的正當權益，嚴重違背市場經濟基本原則。這不利於大陸，不利於美國，也不利於整個世界，美方的制裁打壓，無疑會動搖投資人在美投資的信心。

高峰還表示，目前區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）各方正按照6月23日部長級會議確定的路線圖，保持積極磋商勢頭，加快解決僅剩的幾項遺留問題，並正在全面加速各國承諾表的法律審核工作。

各項工作都在按照既定的安排有序推進。中方將繼續支持東協的中心地位，與各方一道推動年內如期簽署協定。

至於大陸稀土出口大幅下降的原因，高峰表示，大陸企業是根據國際市場需求變化和風險情況，開展國際貿易業務。

視訊 華爾街 川普

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