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美國初領失業救濟人數 意外回升

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠肺炎衝擊下，美國上周初次申領失業救濟金人數意外回升到100萬人以上，升高各界對美國經濟展望的疑慮。 美聯社
新冠肺炎衝擊下，美國上周初次申領失業救濟金人數意外回升到100萬人以上，升高各界對美國經濟展望的疑慮。 美聯社

美國上周初次申領失業救濟金人數比預期多，且出人意外回升到100萬人以上，使就業市場復甦摔了一跤，這將升高各界對美國經濟展望的疑慮。

美國勞工部說，在止於8月15日的一周，經季節因素調整後，初領失業救濟金人數達110.6萬人，高於路透訪調經濟學家原先估計的92.5萬人，並且攀回100萬人以上。

首次申領失業救濟人數在3月下旬衝上686.7萬人的歷史高點後下滑；但上周初次申領失業津貼人數回升到超過百萬人，強化了就業市場復甦將是斷斷續續、時好時壞的看法。

前一周的數據則上修8,000人，成為97.1萬人，是3月來首次降到100萬人以下。

另外，在截至8月8日的一周，持續申領失業救濟金人數降到1,484.4萬人。前一周數據修正為1,548萬人。

美國政府每周加發600美元的失業補助金已發到7月31日為止。美國總統川普已簽署行政命令，其中包含延長發放失業救助金但每周減為400美元，但各州對如何落實仍有疑問，陷入一團混亂。

目前申領失業救濟人數仍高，遠超過2007至2009年經濟大衰退期間最糟數字；而且，美國新冠肺炎新增確診病例雖已趨緩，每日仍新增數千例，疫情衝擊在須與消費者面對面的行業尤其明顯，例如餐廳、旅遊和休閒產業。若每周請領失業救濟人數持續走高，將加深最近就業市場改善不過是曇花一現的顧慮。

失業 疫情

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