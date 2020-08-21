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Fed看壞經濟 恐下修展望

經濟日報 / 編譯葉亭均林奕榮／綜合外電

美國聯準會（Fed）7月會議紀錄顯示，美國新冠肺炎疫情於夏季再度升溫，拖緩經濟復甦步調，暗示可能會在9月公布最新經濟預測時，下修經濟成長。決策官員認為，可能須推出更多刺激措施，以支撐經濟回溫。

Fed的7月會議紀錄顯示，決策官員認為經濟復甦之路面臨高度不確定性，包括新一波新冠疫情損害經濟成長，並衝擊信用環境化、財政支持力度減弱，及疫情衝擊海外經濟。

Fed官員認為，美國下半年的實質國內生產毛額（GDP）成長和失業率下滑的步調，可能不如原先預期強勁。經濟學家指出，這暗示Fed在9月16日公布最新預測時，將下修經濟展望。會議紀錄也顯示，好幾位官員認為，Fed可能須推出更多刺激方案，以推動經濟復甦。

由於美國利率已接近零，Fed還能動用的工具包括更具體說明要維持低利率多久，例如描述緊縮貨幣政策的通膨門檻與勞動市場條件，也就是強化前瞻指引，釐清在達到特定總經條件之前都不會升息，官員上月便討論到是否要承諾在通膨率和失業率到特定門檻之前，利率都將維持在接近零的水準。

決策官員正接近同意調整Fed的政策架構，包括調整長期目標和貨幣政策的決策聲明。這項政策評估預料將促使Fed採取更寬鬆的通膨目標，也就是允許通膨率有時超過2%的目標，以便讓平均通膨水準更接近目標。Fed官員也仍冷淡對待管控公債殖利率曲線的想法，會議紀錄顯示，「多數人認為在當前環境下，設置殖利率上限和目標的好處不多」。

Fed 通膨 失業率

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