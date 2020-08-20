「華爾街之狼」本尊加入無照投資訓練平台 擔任教練

金融時報（FT）報導，電影《華爾街之狼》本尊貝爾福（Jordan Belfort）已加入美國股票交易訓練平台「蠻牛」（Raging Bull），擔任「投資教練」。

蠻牛19日表示，貝爾福將透過一系列影片，向散戶「分享最愛的交易類股」，並教導他們「如何從錯誤中學習」，並「把握契機」。該平台強調，貝爾福將不會針對特定個股或公司給予投資建議，也不會提供投資策略。

貝爾福在1990年代經營崔頓證券公司（Stratton Oakmont），向散戶推銷一文不值的水餃股，因此有「華爾街之狼」之稱。後來他鋃鐺入獄，被禁止與任何券商、交易商、投資公司或投資顧問有所牽連。

美股已從疫情谷底反彈，回升至歷史高點，促使許多散戶與新手投入股市，盛況空前。貝爾福說：「市場有許多新帳戶與交易者，很多人不知道自己在做什麼。」

蠻牛在網站上表示，該平台並未受美國證券主管機關監管，也沒有執照或資格給予投資建議，而是由一群沒有專業投資經驗的專家團隊，提供線上教學，每年訂閱費用可達2,000美元。

蠻牛飽受抨擊，因為每天向顧客發送數十封推銷電郵，且延遲退款，而客戶在收到退款前，須先簽署保密協議。例如佛州退休人士史提爾支付199美元換取四項投資建議，但只收到兩項建議，直到狀告消保機構與新罕布夏州檢察總長後，才收到退款。