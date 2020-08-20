臉書臉部辨識非法蒐集個資 法院初步批准和解

社群龍頭臉書（Facebook）被控未經用戶同意，非法蒐集與儲存數以百萬計用戶的生物特徵資料案，今晚取得聯邦法院初步批准，可達成和解。

美國伊利諾州的用戶對臉書提出告訴，指臉書違反「生物特徵辨識資訊隱私法」（BiometricInformation Privacy Act），臉書7月間將和解金提高1億美元至6.5億美元，

美國加州北區聯邦地區法院法官唐納多（JamesDonato）在裁決中寫道，修訂後的和解協議消除了法院的疑慮，促使法院初步批准集體訴訟和解協議。

唐納多在長達8頁的裁決中寫道：「初步批准經修訂的集體訴訟和解協議第468號，最終的批准聽審定在2021年1月7日舉行。」

這起訴訟始於2015年，臉書被控其「標籤建議」（tag suggestions）功能違反伊利諾州法律。這項功能允許用戶從過去上傳的照片中辨認臉友。

臉書公司的隱私作法近來招致美國議員和監管機構的批評。臉書去年同意以創紀錄的50億美元罰款，與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）就隱私調查達成和解。