疫情衝擊、外勞出走 各國人力現缺口

疫情衝擊各國就業市場，迫使外籍勞工紛紛離出走。由於疫情，各國嚴格管控出入境甚至鎖國，因此流通各國的外籍勞工紛紛被迫回到自己的國家，尤其在經濟發達的國家如美國、日本、中國、英國等，外籍勞工出走潮創下高峰。媒體分析，若外籍勞工流失過於嚴重，可能會導致本國人力出現缺口。

《Quartz》報導，以美國為例，外籍勞工（無論基層或高階白領）人數自1月開始就不斷下降，甚至在6到7月之間創下20年來的新低。撇除遊客，國際學生、勞工、綠卡持有者在1月時約佔全美人口的6.8%，到7月時只剩下6.2%，其中不乏因為失業無法延續工簽的高階白領，以及因為校園關閉被迫回家的學生，而這批人何時能歸來還是個問題。

在日本因為疫情的關係，已有41萬名外籍勞工離開。據統計，日本約有17%的人口非本國籍，加上日本人口持續老化，因此急需外籍勞工來填補勞動力漏洞。勞工的出走也和失業率高漲有關，加上國際學生無法進校園而回國。根據歷史資料，上一次日本出現大量外籍勞工出走是在2011年的福岡核災。

在中國，根據廣州（繼上海與北京後，為全中國外籍人口第三高的省份）的報告，光是在4月初已經累積失去3萬多名外國籍人士，包括短居學生、勞工等，分析報告認為，除了因為疫情爆發早加上後期中國入境管控嚴格，讓學生和高階勞工無法回來，基層勞工則是受到失業影響。

在英國，疫情讓4月的入境人數一度跌到零，且因為疫情打亂移民行政作業，許多勞工拿不到工作簽證延期或者相關失業補助，只好無奈離開英國，而留學生、長居當地的外籍人士也紛紛因為校園和公司關閉，先行離開回到自己的國家。

《經濟時報》報導，若外籍人士持續離開，並且短時間難以回來，對就業市場和經濟都是衝擊。基層工作損失人力，學校損失國際學生的豐厚收入，企業損失外籍人才，雖然短期內遏止病毒擴散，長期卻弊大於利。而對於外籍勞工認為，失業領不到補助，加上疫情間排外情緒高漲，也成了不得不離去的理由。

【更多精采內容，詳見 】