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世界首富貝佐斯全面強攻印度市場　與亞洲首富正面對決

經濟日報 / 實習編譯林家美／綜合外電
亞馬遜執行長貝佐斯。（圖／路透）
亞馬遜執行長貝佐斯。（圖／路透）

美國電商亞馬遜（Amazon）在印度的業務已開始踏入各種領域，包括生鮮雜貨外送、保險甚至藥品，來勢洶洶，挑戰亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）的數位服務平台Jio。

亞馬遜目前以前所未有的速度跨足不同市場，不但在推出處方、非處方及草藥配送服務，也在今年7月首度開始銷售汽、機車保險，號稱能夠在兩分鐘内完成投保，甚至也推出了餐廳外送及財富管理服務。

亞馬遜的跨足投資領域與安巴尼旗下的信實工業（Reliance Industries ）相當類似。信實工業集團在幾個月内透過投資者臉書及谷歌籌集超過200億美元資金，成為印度網路巨擘。信實集團本周三表示，已收購線上藥局Netmeds逾半股權，也將會推出一系列保險、經紀仲介及共同基金的財務產品和服務。

市場調研公司Forrester Research高級分析師Satish Meena表示，這是場要爭取家家戶戶支出的戰爭。亞馬遜和信實工業希望能夠滿足消費者從網路零售、金融服務甚至娛樂的各種需求。

亞馬遜在進軍中國大陸市場失敗後，執行長貝佐斯認定印度為機不可失的關鍵市場。如今，亞馬遜在印度當地面臨的最大競爭對手信實工業，背後臉書、谷歌這些美國競爭同業的資金撐腰。安巴尼也承諾將跨足不同城市、客戶群及類別。

根據Forrester Research，最艱難的鬥爭會在占據印度零售銷售55%的生鮮雜貨市場。儘管亞馬遜已透過Amazon Pantry與Amazon Fresh穩定推動生鮮雜貨配送服務，但信實工業僅近幾周在印度200多個城市推出JioMart，拿下每日平均25萬張的訂單。兩家公司也正在爭奪印度零售巨擘Future Retail。信實工業希望直接收購，但亞馬遜擁有少數股權，可能阻撓信實工業取得控制權。

安巴尼曾透露JioMart平台上五分之四的生鮮產品是來自於當地農民，而亞馬遜現在在印度浦那測試「產地直送」的服務，是對Jio平台的正面挑戰。

亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）。（圖／路透）
亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）。（圖／路透）

印度 保險 電商

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