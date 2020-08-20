輝達資料中心事業Q3成長將減緩　盤後重挫逾2%

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）19日公布的第3季財測優於預期，但表示資料中心晶片事業的成長將減緩，消息拖累輝達股價在盤後交易時段挫跌超過2%。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，在截至10月底止的第3季，若與前季相比，資料中心事業的營收將以「低至中個位數」的百分比幅度成長。這比第2季的54%季比成長幅度大幅減緩。

柯蕾絲說，雖然主要雲端伺服器服務業者的需求依然穩健，然而一些產業的企業支出展望較為「好壞參半」。這番談話澆熄投資人原先對輝達財測充滿利多的預期。

輝達預估第3季營收約44億美元，高於分析師預期的39.6億美元。

輝達是繪圖晶片龍頭業者，近年來將這些晶片售予資料中心業者以便讓AI軟體加速，開創了商機數十億美元的新事業。資料中心事業的營收在第2季已首度超越遊戲事業的營收。

此外，全球轉向遠距工作與學習，推高筆電銷售與雲端服務需求，而這些雲端服務正是仰賴運用輝達繪圖處理器的伺服器電腦。

輝達執行長黃仁勳表示，新冠疫情已加速正在發生的趨勢，市場對輝達技術的採用也將持續增加。他在接受訪問時說：「這並非是傾刻間發生的事，很顯然是由未來帶動現在。輝達運算正通過轉折點，正獲得許許多多的產業採用。」

輝達資料中心晶片在截至7月26日止的第2季營收為17.5億美元，較去年同期激增167%，營收內容包含今年以70億美元現金收購以色列網路晶片公司Mellanox的業績，該公司貢獻30%的資料中心事業營收。

伯恩斯坦公司分析師Stacy Rasgon表示，這數據代表輝達的核心資料中心晶片營收季比僅成長約6%，這可能不符合一些投資人原先的超高預期。

輝達的遊戲部門上季營收16.5億美元，較一年前成長26%。

整體營收上季成長近50%至38.7億美元，高於分析師預估的36.5億美元；淨利成長至11%至6.22億美元，相當於每股盈餘0.99美元。

輝達股價19日收盤後股價跌2.1%，收盤跌幅為1%，報每股485.54美元，過去一年來漲幅達185%。輝達目前的公司市值約3,000億美元，不僅比晶片大廠英特爾高出約1,000億美元，也甚至超越三星電子。