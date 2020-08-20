台積電ADR跌逾1% 日月光、聯電跌幅更慘重
台股ADR周三（20日）收低，日月光、聯電重挫。台積電跌逾1%，仍較台北交易股價溢價8.11%。
道瓊指數19日收低85.19點，跌幅0.31%，報27,692.88點；標普500指數收跌14.93點，跌幅0.44%，報3,374.85點；那斯達克指數收跌64.38點，跌幅0.57%，報11,146.46點。
費半指數收盤下跌0.63%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.32 -5.05%
中華電 CHT 36.68 -0.27%
台積電 TSM 78.54 -1.10%
聯電 UMC 3.86 -3.50%
資料來源：彭博資訊
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