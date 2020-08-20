羅傑斯：美股…等著爆破的泡沫

美股標普500指數18日改寫歷史新高後，19日早盤繼續上攻。但有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯（Jim Rogers）與許多華爾街人士一樣，警告美股目前就是一個「等著爆破的泡沫」，而近來各國央行大撒錢做紓困，可能造成他人生中最嚴重的一次經濟崩壞。

羅傑斯近日接受印度媒體The Economic Times專訪時指出，世界各國央行都在大量印製鈔票，以幫助刺激經濟，同時也帶動股市。

但羅傑斯相信，這些紓困計畫最後會讓各國債台高築，長期而言恐怕難以「善終」。

羅傑斯也說，現在的美國股市，就是一個「等著破滅」的泡沫。

他說：「記住，美國11月有一場選舉，且所有人都想要當選。他們不會在乎我們和我們的小孩。他們只在乎怎麼在11月繼續連任。因此，各種好事還會繼續發生，市場還會維持在不錯狀態一陣子，但各國的債務都已經比天花板還高，到處都還在印鈔票，最後我們終究得付出代價。」

羅傑斯透露，他目前持有黃金和白銀，對農產品依然有信心。

他也表示，自己將押注運輸、航空、觀光和其他已受疫情重創的產業。他認為這些企業的股票即使再度遭遇熊市，也不會比他預期的下跌得太多。

在過去的專訪裡，羅傑斯也曾說過，他希望自己能夠在比特幣才剛開始萌芽的時候，就投資這種貨幣。區塊鏈風險投資基金Morgan Creek Digital共同創辦人龐普里亞諾（Anthony Pompliano）近來預期，比特幣市值將在不到10年內超越黃金。