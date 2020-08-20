川普取消美中貿易談判

美國總統川普18日表示，他已取消與中國大陸的貿易談判，也就是原訂上周舉行的第一階段貿易協議檢討會議，並說此時他並不想和中國談。已成兩國日益緊張關係中最穩定的象徵，前景反而就此打上問號。

川普在亞利桑那州一場選舉造勢活動中被問到，他是否會退出與中國的貿易協議，川普答道，他會再看看，他說：「是我延後了跟中國的談判，你知道為什麼嗎？我不想和他們打交道。中國對全世界做的事簡直難以想像；他們本來可以阻擋（病毒）。」

在問及美國是否會退出第一階段貿易協議時，川普說：「讓我們靜觀其變吧。」終止協議需要事先發出書面通告，而且要60天以後才能生效，除非雙方同意另擇時日。

據南華早報報導，會談原定上周六舉行。中國外交部發言人趙立堅也曾表示，雙方舉行高層會談的具體日期會「適時」公布。