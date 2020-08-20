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製藥業併購大案 連發

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
日本媒體報導，武田製藥公司同意以2,500億日圓價格，把旗下非處方藥事業賣給美國黑石集團。（路透）
日本媒體報導，武田製藥公司同意以2,500億日圓價格，把旗下非處方藥事業賣給美國黑石集團。（路透）

新冠肺炎疫情當前，製藥業同日傳出兩件大型併購案。日經新聞報導，日本武田藥品已決定將涵蓋維他命「合利他命」等非處方藥的業務，出售給美國私募基金巨擘黑石集團（Blackstone），價碼約2,500億日圓（新台幣708億元，23.7億美元）。此外，嬌生集團（J& J）同日也宣布以65億美元（新台幣1,933.7億元）左右的現金，收購美國藥廠Momenta。

武田將出售持有100%股權的子公司武田消費者保健公司，這家公司的業務包括合利他命、感冒藥Benza等藥品，去年度營收為641億日圓，營業利益129億日圓。

日經新聞報導，武田很快就會簽署協議；該公司春季開始接受買家投標，多家私募基金和日本藥廠都表達收購意願。

武田此舉目的是為了減少併購英國生技公司Shire而產生的負債，並將經營資源集中在開發處方藥，尤其是癌症治療藥物。

武田一直打算出售旗下非處方藥事業，執行長韋伯也將此部門稱為「非核心事業」。日本總人口減少，導致國內非處方藥產業景氣低迷。

武田今後將集中經營資源在更能夠獲利的處方藥上。該公司去年以6.2兆日圓價碼收購Shire，創下日本企業歷來最大手筆海外企業併購案。這樁併購案使武田去年底背負5兆日圓的計息債務，促使其計劃出售總計100億美元的資產。

目前武田已決定出售價值79億美元的資產，包括旗下醫療用眼藥水事業。如今武田擬出售非處方藥業務，預料將達成出脫100億美元資產的目標。

武田在2016年將武田消費者保健分拆出去，其合利他命藥錠在1954年上市，並在1987年推出合利他命的能量飲料，提振武田業績。

黑石集團過去在日本主要是投資都會區的商辦、飯店和其他不動產相關事業，但該集團從2018年起開始加速在日本的企業投資，去年以1,000億日圓買下製藥公司Ayumi製藥。

此外，嬌生集團（J& J）19日宣布，已同意以65億美元左右的現金，收購美國製藥廠Momenta，以擴大旗下自體免疫性疾病（AID）治療業務。嬌生的併購價較Momenta 18日收盤溢價70%，激勵Momenta 19日早盤股價暴漲逾68%。

這筆交易將為嬌生旗下的強生藥廠（Janssen）增添助力，獲得Momenta的實驗藥物nipocalimab，該藥物適用於重症肌無力症（MG）及其他自體免疫疾病；重症肌無力症是一種導致肌肉無力的神經肌肉疾病。

日本 嬌生 癌症治療

延伸閱讀

嬌生宣布砸65億美元 收購美藥廠Momenta

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