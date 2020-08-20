目標百貨上季營收激增

美國零售業者目標百貨（Target）上季營收激增24.3%，寫下創立58年來最大增幅。其他如亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪和家得寶（Home Depot）等美國零售業者，在新冠肺炎疫情期間同樣茁壯成長，專家預期，宅經濟還能繼續發揚光大。

目標百貨19日公布，上季營收比去年同期大增24.7%至230億美元，優於市場預期；淨利飆升逾80.3%至17億美元；同店銷售年比則大增24.3%，創下歷來新高，網路銷售更暴增近兩倍。

根據美國商務部周二（18日）公布的資料，疫情加速推動電商銷售，美國第2季的線上消費者支出達到2,115億美元，較第1季的1,603億美元銳增31.8%，而第1季僅較去年第4季增加2.4%。如今，美國電子商務在零售銷售的占比達16.1%，高於第1季的11.8%。

股市研究業者Telsey Advisory集團執行和首席研究分析師泰爾希說：「重點會是住家、休閒服飾和電子產品，我認為折扣零售商第2季表現非常好，後市可期。」

她還說，可以看出宅經濟趨勢將是疫情過後仍能持續的結構性變化，「住家仍是贏家。它既是辦公室、運動中心、娛樂中心，現在也是教育中心。我認為消費者會有很長一段時間投資自宅。」

泰爾希也看好運動休閒品項，是因為在家工作使著裝出現變化，「Foot Locker和Dick's仍能受惠，Lululemon也不錯，Nike值得注意」。

但泰爾希的預測有個關鍵條件，必須仰賴美國的第二波紓困方案。她說：「我們看到它對2020年上半年的提振效果。下半年也需要它，尤其是我們看到失業率仍未取得重大進展。我們需要消費者出門花錢。」