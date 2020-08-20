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馬士基翻轉 上修獲利展望

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
全球最大貨櫃航運業者馬士基受惠運費上漲和油價下滑，上季財報優於預期，並上調全年獲利展望。（路透）
全球最大貨櫃航運業者馬士基受惠運費上漲和油價下滑，上季財報優於預期，並上調全年獲利展望。（路透）

全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）在新冠肺炎疫情最嚴峻期間堅持營運，拜運費上漲和油價下滑所賜，上季財報優於預期，且重新發布並上調全年獲利展望，激勵該公司股價19日一度大漲逾7%。

馬士基19日表示，儘管被視為全球貿易成長風向球的全球貨櫃輪需求下滑10%，貨運量挫跌16%，但該公司第2季削減營運成本16%，加上運費上漲4.5%，息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）較去同期成長25%至17億美元，連續第八季成長。

馬士基3月曾停止發布全年財測，但19日重新公布財報指引，全年EBITDA由先前預估的約55億美元調高為60億至70億美元。

馬士基執行長施索仁說：「第2季的形勢艱困，但我們持續滿足全球貨運和供應鏈的需求，我們從不停止為企業服務。」

施索仁並表示，第2季財報好轉的主要因素是成本降低，尤其是貨櫃輪燃料的價格下降；他說：「第2季季初，我們把能源事業從船運事業中分拆出來，公司一度陷入困境；此外，第2季正值疫情高峰，前景難料，因此我們加速推動各項降低成本的措施。」此外，馬士基目前正聚焦持續成長的陸上運輸事業，海運部門暫時不會進行重大的併購。

航運服務業者Clarkson Platou董事總經理莫克達爾表示，馬士基的財報顯示，貨櫃航運市場面對疫情時的表現，比許多人原先所想更有韌性。莫克達爾說：「我們認為，儘管貨櫃航運公司第3季的運能開始回升，運費表現仍比預期好，反映需求復甦較預期強勁；我們看好馬士基的復甦，以及貨櫃航運市場的前景，馬士基調高財測，可望進一步支撐該公司股價。」

施索仁指出，2020年的貨櫃輪需求量將下滑，但將在本季某個時間點開始好轉，萎縮幅度將在5%上下。他預測，貨櫃運量將出現「U」型復甦，明年初回升至2019年的水準。

但他也示警，目前的展望並未納入「重大的」第二階段封鎖措施；此外，疫情、全球供給成長和燃料價格，仍使需求成長充滿不確定性。施素仁強調：「本公司的財報和資產負債表強勁，我們處於有利的地位，有望在危機中繳出良好的財務和策略表現。」

疫情 新冠肺炎

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