外企撤出中國 代價1兆美元

根據美國銀行（BofA）最新研究，外國公司想在新冠疫情期間將製造業務轉移出中國大陸，可能面臨五年內付出1兆美元的代價。然而美銀也說，長遠來看這個做法可能對企業有利。

美銀指出，其實早在疫情爆發之前，企業供應鏈已從全球化轉變得較為在地化，因為許多因素影響到現代工廠的供應網絡，包括貿易爭端、國安顧慮、氣候變遷，以及自動化興起。

美銀全球研究部門主管布朗寧和她的團隊在報告裡表示，疫情加速反轉過去十年美歐製造業流向中國的態勢。報告顯示，疫情造成全球80%的產業面臨供應鏈中斷的問題，迫使逾75%必須擴大現有回流計畫的規模。

根據美銀全球基金經理人調查，約三分之二（67％）受訪者認為，供應鏈的在地化或回流將是疫情後最重大的結構性轉變。

美銀預測，未來五年內，將所有非旨在供應中國消費者的出口相關製造業遷出中國，可能使企業蒙受1兆美元損失。

分析顯示，股東權益報酬率可能因此減少70個基點，自由現金流利潤率下滑110個基點，但可由潛在風險貼水較低抵銷。分析師說，這意味負面效果可觀，但不是高到不能做。

美銀的團隊表示：「企業普遍表示，未來廠址將實現自動化。政策制定者也可望透過稅收減免、低利貸款和其他補貼來提供幫助，美國、日本、歐盟、印度和台灣在內國家最近都宣布類似措施。」