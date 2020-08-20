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WTO：全球貨貿量 13年最慘

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

世界貿易組織（WTO）19日公布的數據顯示，全球貨物貿易量在6月降到2007年以來最低，且與2008年至2009年金融危機期間的低點相當，顯示第2季全球貨物貿易受新冠肺炎疫情重創，但全年展望可能沒原先想像那麼糟。

WTO說：「額外的指標指向第3季世界貿易與產出將局部回升，但復甦力道會有多強，仍極具不確定性。無法排除復甦曲線是L型、而不是V型的可能性。」

WTO的「全球貨物貿易指標」（Goods Trade Barometer）在6月降到84.5，低於5月的87.6和2月的95.5，且比去年同期猛掉18.6個百分點。

這項追蹤貿易流量的指標通常能預示未來數月貿易走向，但如今預測能力隨疫情加劇波動性而減弱。

WTO說，最新讀數「與6月公布的WTO統計資料大致相符，當時估計2020年第2季貨物貿易將比去年同期滑落18.5%」。確切降幅要到4月至6月官方貿易數據出爐後才會揭曉。

WTO今年4月預測，2020年全球貨物貿易將下滑13%至32%，2021年可望彈升21%至24%；6月時又表示，世界各國政府迅速採取因應措施，可能降低上述悲觀預測成真的可能性。

WTO 19日說，6月數據顯示第2季全球貨物貿易量可能較第1季降低14%，搭配最新「貨物貿易指標」讀數來看，顯示2020年全球貿易發展「與WTO 4月預測的兩種情境中較不悲觀的相符」。

WTO 疫情 新冠肺炎

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