日出口連五月雙位數衰退

日本出口連續五個月衰減幅度高達兩位數，疫情重創對美汽車出口，摧毀其透過貿易帶動經濟復甦的希望。同時，核心機械訂單也意外下滑至七年低點，使日本原打算利用強勁內需來抵擋國際逆風的如意算盤破碎。

日本政府19日公布的數據顯示，7月總出口較去年同期衰減19.2%，縮幅仍多達兩位數，但大致符合市場預期的衰減21%，且減幅小於6月的26.2%。部分分析師認為，這有可能是外需衰減觸底的徵兆。

野村證券資深經濟學家桑原真樹表示：「貿易數據顯示，外需已觸底且逐漸復甦，但復甦步伐仍舊緩慢。鑒於疫情仍有第二波感染的風險，出口和國內生產毛額（GDP）回到疫情前水準還要幾年時間。」

由於引擎和汽車需求依然疲弱，日本對美出口7月下滑19.5%。不過，晶片製造設備和汽車的需求暢旺，對中國出口增長了8.2%。