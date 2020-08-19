SIA：限制華為的新規定將嚴重破壞美半導體產業

產業遊說團體美國半導體產業協會（SIA）說，美國商務部17日對華為祭出的新管制規定，將對半導體業造成「嚴重的破壞」。該組織主席兼執行長紐佛（John Neuffer）說，這些擴大管制規則對半導體業顯然有負面影響。

紐佛表示，「我們對政府突如其來的轉向感到驚訝和擔憂」，因為政府先前支持採取更有限的方法，以實現既定的國家安全目標，同時限制對美國公司的傷害。

他說：「我們重申我們的看法，對中國出售非敏感性商業產品，將帶動美國國內的半導體研究和創新，對美國的經濟實力和國家安全至關重要。」

紐佛是對美國商務部早前宣布的新規定做出回應，這些新規定的目的是要切斷對中國大陸電信巨人華為的先進半導體供應。美國商務部的工業安全局（BIS）還將另外38家華為關係企業納入「實體名單」，要求對所有受出口管理條例約束的商品，都須先獲得許可。

BIS還要求華為等在黑名單上的企業，若是購買者、中間收貨人或終端使用者等身分，在使用美國軟體或技術時就須取得許可，以阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司以美國軟體或技術開發或生產的晶片。