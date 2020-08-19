華為牛皮吹破 美國還加碼勒緊它咽喉

華為消費者業務CEO余承東日前承認，高端手機用的麒麟芯片9月15日後將斷貨，手機出貨立即受影響。美國政府不理高通(Qualcomm)、台積電陳情，想繼續供應華為晶片，商務部17日祭新規，擴大「外國直接產品規則」範圍，阻止全球廠商直接、間接提供華為晶片，擺明要扼殺華為生機。這場牽涉美中台三地的科技戰，美方要孤立中國大陸科技業，不准台商伸援華為，而華為一年多來對外吹牛、誇大自製產品替代應變能力，最近紛紛破功，讓美國的打擊效果更凸顯。

華為董事長任正非、高管余承東，一年多來常接受國內外媒體訪問，擔任華為公關形象大使，肩負「鼓舞中國民心士氣」責任。任正非表現亦剛亦柔，既推崇美國科技成就不是中國短期內能追上，也呼籲美國網開一面共同發展。余承東則較高調，對美國可能封殺華為使用谷歌Android操作系統，斷供華為晶片，常表現極度自信，向公眾公布研發時間表，保證自製產品可替代，最後卻證明跳票，反而挫傷國內民心士氣。

華為擁20餘萬名員工，業務和產品遍布全球170多個國家地區，2019年營業額達1220億美元，較前一年激增18%；每年研發費用逾人民幣千億元。華為自承有「狼性文化」，除了5G等通訊設備，2019年生產2.4億支手機，5G設備生產和部署領先全球，被視為「國寶」，揹負民族科技復興的希望。

但華為背景神秘，任正非雖為創辦人，被尊為「華為之父」，卻僅擁有1.01%股權。表面上，99%股權為員工所有，美國卻認為，幕後是解放軍和國安部，華為設備也暗藏後門或植入軟體，所有使用者資訊會自動上傳中共國安部門，侵犯使用者隱私和國家安全，所以聯手盟邦封殺華為。

中方則認為，是因華為5G技術超越美國，領先全球，才引來眼紅和封殺。但科技界並不這麼看。也供應華為高端晶片的美國高通CEO莫倫科夫就表示，華為技術並沒有領先美國，只是5G部署，尤其基站建設數量發展很快，是有史以來首次美中並駕齊驅，打破中國通常比美國慢二至五年的規律。華為的短板是精密晶片製造，逾80%晶片靠外國供應。

川普政府矛頭對準華為，限供華為晶片等於切除華為產品的心臟或大腦。去年禁令有六個月寬限期，讓華為趕快囤積6到12個月的晶片用量。如今高通、英特爾和台商台積電、聯發科等都不能再供貨華為或代工製造，川普政府更不留情，要完全切斷華為所有先進晶片供應。

在美國國務卿龐培歐數月來奔走國際，宣傳「乾淨網路」計畫下，迄今「五眼聯盟」(美英澳紐加)和法國、斯洛維尼亞、以色列決定完全禁用華為5G設備；波蘭、捷克、丹麥、荷蘭、挪威、葡萄牙等部分禁用。而德國、義大利、比利時、瑞典等尚未決定，顯示美國政府施壓漸收到效果。華為晶片如完全被切斷，不但5G高端手機生產立即中止，影響營利極大；5G設備也受打擊，美國釜底抽薪的狠招，可能讓中國民族科技工業重挫。

余承東去年3月就說，華為有5000多人參與開發鴻蒙操作系統，去年秋天或最晚今年可上路，屆時即使不用谷歌Android系統，也可獨立生存，其功能甚至超越Android。如今鴻蒙被嘲諷變「哄蒙」；華為新一代旗艦手機Mate 40的麒麟芯片，台積電無法再代產後，余承東承認「今年可能是華為最後一代麒麟高端芯片了」，囂張態度被迫回歸現實，顯示華為有隱憂難克服，自力更生需多年後才能實現。

華為已從台積電挖走100多名台籍管理層和工程師，補足自產芯片經驗不足。這個大動作或許讓蔡英文政府和美國擔憂，怕大陸因此縮短晶片製程，實現彎道超車。台積電在美方壓力下，已宣布來亞利桑納州投資120億美元設廠，生產最先進5奈米晶片(大陸目前最先進晶片是12奈米，是台積電南京廠產製)，美國等於將全球晶片製造技術領先、產能占全球60%的台積電納入自己管轄，防止台海萬一有戰事或局面生變。

美國步步進逼，繼中興、華為後，將對抖音、微信開刀，新禁運措施等於斬斷華為生路。北京也未宣而禁，中國稀土出口已悄悄劇降七成，下一步會不會對蘋果或其他美企開刀報復，只能等著看。如不報復，北京面子難看，華為奄奄一息；但如報復，川普競選聲勢落後下求之不得，北京或將陷入兩難。