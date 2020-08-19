今年股價漲逾260%不誇張 蝦皮母公司Sea Q2營收翻倍

騰訊支持的Sea集團第2季營收暴衝一倍，歸功於旗下電商平台蝦皮和數位娛樂事業Garena強勁成長。

總部設在新加坡的Sea集團到6月底止的上季營收為8.82億美元，淨損從2.8億美元擴大至3.93億美元。Sea集團 ADR 18日收盤大漲8.71%，報每股145.98美元，盤中觸及152.51美元高點，今年迄今的漲幅為262.95%。

以各事業體來看，Garena上季營收從2.295億美元攀升至3.84億美元，受惠於旗下第一款自行研發、類似大逃殺的手機遊戲「我要活下去」（Free Fire）所帶動。

電商平台蝦皮和其他服務的上季營收從1.657億美元暴衝一倍至3.647億美元。Sea集團金融服務部門SeaMoney上季營收也有所成長，包括電子錢包的支付總額超過16億美元，這個服務目前擁有1,500萬名用戶。

Sea集團上季營收翻倍，凸顯該公司到8月為止的過去18個月內，已成為全球表現最佳的大型股，引發外界爭論這家公司是否成為下一個高股息企業，或成為科技泡沫遲早破裂的最新例證。

市場日益樂觀看待這家持續虧損的Sea集團，認為該公司有朝一日能成為騰訊或東南亞的阿里巴巴，這個氛圍支撐Sea集團股價在過去18個月來飆升逾880%。