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今年股價漲逾260%不誇張 蝦皮母公司Sea Q2營收翻倍

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
Sea集團（白）在過去18個月內漲逾880%，遙遙領先特斯拉（藍）、蘋果（粉紅）、臉書（橘）及亞馬遜（綠）等大企業。彭博
Sea集團（白）在過去18個月內漲逾880%，遙遙領先特斯拉（藍）、蘋果（粉紅）、臉書（橘）及亞馬遜（綠）等大企業。彭博

騰訊支持的Sea集團第2季營收暴衝一倍，歸功於旗下電商平台蝦皮和數位娛樂事業Garena強勁成長。

總部設在新加坡的Sea集團到6月底止的上季營收為8.82億美元，淨損從2.8億美元擴大至3.93億美元。Sea集團 ADR 18日收盤大漲8.71%，報每股145.98美元，盤中觸及152.51美元高點，今年迄今的漲幅為262.95%。

以各事業體來看，Garena上季營收從2.295億美元攀升至3.84億美元，受惠於旗下第一款自行研發、類似大逃殺的手機遊戲「我要活下去」（Free Fire）所帶動。

電商平台蝦皮和其他服務的上季營收從1.657億美元暴衝一倍至3.647億美元。Sea集團金融服務部門SeaMoney上季營收也有所成長，包括電子錢包的支付總額超過16億美元，這個服務目前擁有1,500萬名用戶。

Sea集團上季營收翻倍，凸顯該公司到8月為止的過去18個月內，已成為全球表現最佳的大型股，引發外界爭論這家公司是否成為下一個高股息企業，或成為科技泡沫遲早破裂的最新例證。

市場日益樂觀看待這家持續虧損的Sea集團，認為該公司有朝一日能成為騰訊或東南亞的阿里巴巴，這個氛圍支撐Sea集團股價在過去18個月來飆升逾880%。

Sea執行長李小冬18日說：「這進一步支撐我們的信心，迅速轉向數位生活實際上是長久且不可逆的改變，將為Sea集團的長期營運帶來重大成長機會。」

蝦皮和其他服務的上季營收從1.657億美元暴衝一倍至3.647億美元。路透
蝦皮和其他服務的上季營收從1.657億美元暴衝一倍至3.647億美元。路透

電商 東南亞 高股息

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